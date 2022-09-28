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Налоги на миллиарды тенге не заплатили капшагайские казино

миллиардные нарушения выявлены в капшагайских казино Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура Алматинской области провела проверки в игорных заведениях, расположенных на территории Капшагайского водохранилища, и выявила многочисленные нарушения, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре отметили, что деятельность игорных заведений комплексно никем не проверялась. Проверкой охвачен период с 2019 года по настоящее время.

Казино и игорные заведения, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на миллиарды тенге. В настоящее время по требованию прокуратуры налоговики проводят внеплановые проверки, по результатам которых будет установлена окончательная сумма уклонения, – сообщили в прокуратуре области.

В надзорном органе отметили, что во всех залах игровых автоматов выявлено несоответствие обязательного процента выигрыша клиентов, который согласно закону «Об игорном бизнесе» должен быть не менее 95%, то есть заведение должно было получать не более 5%.

На деле процент выигрыша посетителей в отдельных залах игровых автоматов составлял 25%, 30% и 51%. В результате указанных действий сверхдоход игорных заведений составил более 2,6 млрд тенге, эти средства должны были составлять выигрыш клиентов заведений, – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время Комитет индустрии туризма по требованию прокуратуры проводит работу по привлечению игорных заведений к административной ответственности по статье 445 Кодекса об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрена конфискация дохода и приостановление действия лицензии.

Кроме того, проверка показала, что в одном из залов игровых автоматов работало интернет-казино, деятельность которого запрещена на территории страны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 307 ч. 3 п. 2 УК.

В целом, выявлены нарушения в сфере игорного бизнеса, трудового законодательства, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм.

По всем нарушениям по требованию прокуратуры проверку проводят уполномоченные государственные органы для привлечения виновных к административной ответственности и вручения предписаний об устранении нарушений.

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Лариса Черненко
Алматинская область
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