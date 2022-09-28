В Актобе расследуют дело по ревакцинации школьников против туберкулеза

Министерство здравоохранения Казахстана проводит служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробного манту, сообщает Zakon.kz.

13 сентября в школе №74 Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы манту детям 1 класса, подлежащим туберкулинодиагностике.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана, после этого факта врача и медсестру от частной клиники отстранили от работы.

Состояние детей удовлетворительное. Они находятся под наблюдением педиатров.

По этому инциденту создали комиссию, куда вошли руководители профильных комитетов Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильные специалисты.

Теперь комиссия проведет расследование и после заключения даст оценку произошедшему.