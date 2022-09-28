В Актобе расследуют дело по ревакцинации школьников против туберкулеза
Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана проводит служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробного манту, сообщает Zakon.kz.
13 сентября в школе №74 Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы манту детям 1 класса, подлежащим туберкулинодиагностике.
Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана, после этого факта врача и медсестру от частной клиники отстранили от работы.
Состояние детей удовлетворительное. Они находятся под наблюдением педиатров.
По этому инциденту создали комиссию, куда вошли руководители профильных комитетов Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильные специалисты.
Теперь комиссия проведет расследование и после заключения даст оценку произошедшему.
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