Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми разработками бизнеса

28 сентября в Астане стартовало главное IT-событие в Центральной Азии – форум Digital Bridge 2022. Мероприятие объединит на своей площадке технопарки стран Центральной Азии и откроет новые горизонты консолидации и обмена опытом для всех, кто вовлечен в продвижение цифровых идей.

Форум посетил президент Касым-Жомарт Токаев.

Госуслуги оказываются не только через государственные сервисы. У нас налажено конструктивное взаимодействие с частным сектором. В частности, Kaspi, Халык, BI Group и другие компании дают доступ к госуслугам посредством своих платформ. Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится, – отметил глава государства.

Фото: Руслан Мазунин

Особый интерес вызвала панельная сессия "Развитие GovTech в Казахстане: коллаборация с бизнесом", в рамках которой представители крупных отечественных компаний презентовали собственные IT-продукты, совершившие цифровую революцию в жизни казахстанцев. Участников поприветствовал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Фото: Руслан Мазунин

Модератор сессии Андрей Беклемишев, региональный директор IDC в Центральной Азии и Азербайджане, известен своей работой над концепцией и программой внедрения электронного правительства в Казахстане.

Михаил Ломтадзе поделился итогами внедрения раздела «Госуслуги» в суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются уже более 8 млн казахстанцев. Особенно популярными вкладками стали "Цифровые документы", "Налоги" и "Регистрация авто".

Фото: Руслан Мазунин

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что банк становится полноценной платформой для создания уникальных digital-продуктов. К примеру, таких, как цифровая ипотека за один день, автокредитование и инвестиционная карта, привязанная к брокерскому счету.

На панельной сессии с докладами и презентациями также выступили председатели правления "Отбасы банка" и Halyk Bank – Ляззат Ибрагимова и Умут Шаяхметова.

Глава BI Group Айдын Рахимбаев представил уникальную цифровую экосистему BIG App. Приложение позволило гражданам не просто получать консультации и приобретать недвижимость онлайн. Благодаря платформе и ее прямой интеграции с Казреестр – цифровым регулятором рынка недвижимости – клиенты теперь могут подписывать и регистрировать договоры долевого участия, имея на руках только смартфон, что способствует прозрачности рынка и безопасности сделок.

Фото: Руслан Мазунин

Таким образом, если offline полный цикл приобретения квартиры в ипотеку занимает 28 дней, то в режиме online – всего от 3 до 8 часов! Внедрение технологии блокчейн в процесс продаж позволило снизить нагрузку на ЦОНы в 5 раз и предоставило уникальную возможность оформления квартиры без нотариуса. Уже 5 тыс. регистраций недвижимости и 36 тыс. залогов оформлены дистанционно.

В коллаборации государства и бизнеса конечным продуктом должен всегда оставаться счастливый клиент. Цифровизация таких услуг, как банковские переводы, приемка новой квартиры или подача заявок на сервис через приложение, – это лишь первые шаги, которые уже упрощают жизнь наших горожан, – рассказал Айдын Рахимбаев. – Мы готовы делиться своими инновационными продуктами с другими застройщиками и вносить вклад в дальнейшее развитие отрасли в Казахстане.

Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК, акимат Астаны и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.