Гололед и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана
29 сентября ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области – туман.
На северо-востоке Карагандинской области – туман, гололед.
На севере и востоке Жетысуской области ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 23-28 метров в секунду.
В Кызылординской области – сильный ветер. Вместе с тем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в области и Кызылорде.
Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Также на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза и сильный ветер.
Ночью в центре, днем на западе, в центре Актюбинской области порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня.