Гололед и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана

В РГП "Казгидромет" рассказали, что в шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

29 сентября ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области – туман.

На северо-востоке Карагандинской области – туман, гололед.

На севере и востоке Жетысуской области ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области – сильный ветер. Вместе с тем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в области и Кызылорде.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Также на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза и сильный ветер.

Ночью в центре, днем на западе, в центре Актюбинской области порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня.