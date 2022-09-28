Организатор финансовой пирамиды в Караганде получила 9 лет

В Казыбекбийском районном суде Караганды прошел судебный процесс по уголовному делу организатора финансовой пирамиды "Лидер-Капитал-168", сообщает Zakon.kz.

Будучи единственным учредителем и руководителем микрофинансовой организации "Лидер-Капитал-168", осужденная с 2016 по 2020 создала финансовую (инвестиционную) пирамиду и получала незаконные доходы, привлекая в особо крупном размере денежные средства граждан. Для этого она подделывала и использовала официальные документы.

Вкладчиками пирамиды оказались более 400 человек. Им была обещана прибыль от вкладов: в тенге – 20%, в иностранной валюте – от 10%. С такой же суммой вознаграждения периодически проводились "акции", либо были обещаны путешествия. Обязательства перед вкладчиками фактически обеспечивались путем перераспределения поступавших активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

В общей сложности за четыре года от вкладчиков в пирамиду поступило более трех миллиардов тенге, из которых остаток задолженности перед ними за минусом полученных вознаграждений составил свыше миллиарда. Казыбекбийский районный суд г. Караганды

Прокурор просил суд назначить подсудимой 10 лет с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности. Защита просила переквалифицировать ее деяния и освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Подсудимая свою вину в создании и руководстве финансовой пирамидой не признала.

Суд не установил смягчающих и отягчающих вину обстоятельств и приговорил подсудимую к 9 годам с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, банковских и страховых организациях. Казыбекбийский районный суд г. Караганды

Приговор суда не вступил в законную силу.