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Организатор финансовой пирамиды в Караганде получила 9 лет

Суд в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казыбекбийском районном суде Караганды прошел судебный процесс по уголовному делу организатора финансовой пирамиды "Лидер-Капитал-168", сообщает Zakon.kz.

Будучи единственным учредителем и руководителем микрофинансовой организации "Лидер-Капитал-168", осужденная с 2016 по 2020 создала финансовую (инвестиционную) пирамиду и получала незаконные доходы, привлекая в особо крупном размере денежные средства граждан. Для этого она подделывала и использовала официальные документы.

Вкладчиками пирамиды оказались более 400 человек. Им была обещана прибыль от вкладов: в тенге – 20%, в иностранной валюте – от 10%. С такой же суммой вознаграждения периодически проводились "акции", либо были обещаны путешествия. Обязательства перед вкладчиками фактически обеспечивались путем перераспределения поступавших активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

В общей сложности за четыре года от вкладчиков в пирамиду поступило более трех миллиардов тенге, из которых остаток задолженности перед ними за минусом полученных вознаграждений составил свыше миллиарда.Казыбекбийский районный суд г. Караганды

Прокурор просил суд назначить подсудимой 10 лет с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности. Защита просила переквалифицировать ее деяния и освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Подсудимая свою вину в создании и руководстве финансовой пирамидой не признала.

Суд не установил смягчающих и отягчающих вину обстоятельств и приговорил подсудимую к 9 годам с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, банковских и страховых организациях.Казыбекбийский районный суд г. Караганды

 Приговор суда не вступил в законную силу.

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