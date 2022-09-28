Организатор финансовой пирамиды в Караганде получила 9 лет
Будучи единственным учредителем и руководителем микрофинансовой организации "Лидер-Капитал-168", осужденная с 2016 по 2020 создала финансовую (инвестиционную) пирамиду и получала незаконные доходы, привлекая в особо крупном размере денежные средства граждан. Для этого она подделывала и использовала официальные документы.
Вкладчиками пирамиды оказались более 400 человек. Им была обещана прибыль от вкладов: в тенге – 20%, в иностранной валюте – от 10%. С такой же суммой вознаграждения периодически проводились "акции", либо были обещаны путешествия. Обязательства перед вкладчиками фактически обеспечивались путем перераспределения поступавших активов и обогащения одних участников за счет взносов других.
В общей сложности за четыре года от вкладчиков в пирамиду поступило более трех миллиардов тенге, из которых остаток задолженности перед ними за минусом полученных вознаграждений составил свыше миллиарда.Казыбекбийский районный суд г. Караганды
Прокурор просил суд назначить подсудимой 10 лет с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности. Защита просила переквалифицировать ее деяния и освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Подсудимая свою вину в создании и руководстве финансовой пирамидой не признала.
Суд не установил смягчающих и отягчающих вину обстоятельств и приговорил подсудимую к 9 годам с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, банковских и страховых организациях.Казыбекбийский районный суд г. Караганды
Приговор суда не вступил в законную силу.