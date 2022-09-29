Нумеролог объяснила связь ретроградного Меркурия с обострением политических конфликтов

С 10 сентября по 2 октября 2022, находясь во власти ретро Меркурия, люди подвержены агрессии и опасности. Случаются конфликты, а иногда даже войны. Журналист Zakon.kz узнала о негативных проявлениях этого астрономического события, побеседовав с известным нумерологом Айсулу Ахимовой.

По мнению нумеролога и психолога, осенний период, с 10 сентября по 2 октября, не подходит для открытия новых бизнес-проектов из-за ретроградности Меркурия. Именно планета Меркурий отвечает за бизнес, переговоры и передачу информации. Кроме того, его влияние усиливает предстоящий коридор затмений. При этом несколько астрономических событий этой осени имеют свое воздействие на будущее.

Если ваш проект попал под период ретроградности (Меркурия или Марса), не бросайте начатое, продолжайте его дальше. Не останавливайтесь, но возьмите во внимание, что он может продвигаться не так, как вы запланировали. Все может пойти не по плану и совсем не так, как вы предполагали. Айсулу Ахимова

Эксперт отметила, что в этот период может наблюдаться политическая нестабильность в мире.

Политики в этот период также склонны к импульсивным решениям, которые могут привести к разрушительным последствиям. Этой осенью к тому же ожидается еще одно кармическое событие – коридор затмений, который пройдет с 25 октября по 8 ноября. В этот период, в конце октября, наступит ретро Марс. На пару месяцев Марс меняет свое движение на ретроградное. Астрономическое событие продлится 2,5 месяца – до 12 января 2023 года. Айсулу Ахимова

Эксперт отметила, что ретро движение Марса может обострить конфликтные ситуации и войны. Если конфликты имеют начало в коридоре затмений, то они могут стать затяжными, с тяжелыми последствиями.

Затмения повышают значимость и иногда фатальность событий. Также накладывают отпечаток на следующие восемнадцать лет жизни каждого человека. Сейчас же в целом хорошо подвести итоги, улучшить, подкорректировать и завершить начатые до этого проекты, – рассказала нумеролог.

В вопросах здоровья эта осень – самое время бросить курить, изменить рацион питания и заняться своим телом. Немаловажно начать практиковать упражнения по дыхательной гимнастике, укрепляя тем самым легкие и бронхи.

Старайтесь ходить пешком ежедневно. Избегайте пустословия, спорных моментов и клеветы. Следите за здоровьем, не только физическим, но и психологическим. Избегайте любых категоричных решений, в том числе и разрыва отношений. Есть вероятность потерь и финансовых рисков. Айсулу Ахимова

Также Айсулу Ахимова до 5 октября рекомендует повременить с покупкой гаджетов, авто, техники, особенно в кредит.

В период последней декады октября важно замедлиться и что-то в своей жизни поставить на паузу. Это время связано с большими событиями, переменами и вспышками агрессии. Будьте бережнее к себе, помня, что период затмений несет много оптической иллюзии восприятия ситуации, непредсказуемости и внезапности. Айсулу Ахимова

Нумеролог советует быть избирательным в огромном потоке информации, в котором легко можно затеряться. Важно не поддаваться на провокации, не перегружать себя постоянным просмотром сомнительных новостных сайтов.

Кроме того, по словам специалиста, данный период осени чреват вирусами (информационными и медицинскими), а также травмоопасен.

В этот промежуток времени возрастает вероятность попасть в ДТП, получить ожоги, а также поддаться поверхностным суждениям, экстремизму и разрушениям отношений. Поэтому избегайте любой жесткости и категоричности, не вспоминайте старые обиды. Не стоит стремиться к принятию радикальных решений, а если все-таки так случилось, учтите все сопутствующие факты. Айсулу Ахимова

При этом многие почувствуют внутреннюю смелость, которой не хватало им ранее. Но эти кардинальные изменения должны руководствоваться только логикой, четким анализом и рационализмом. Продумайте ситуацию несколько раз, перед тем как принять решение или провести важные переговоры.

Спорт приветствуется, особенно тот, которым можно заняться на свежем воздухе (бег, волейбол, легкая атлетика, велосипед и т.д.), но избегая травмоопасные виды занятий. Нелишним будет прокачать ораторские навыки, или попросту заняться вокалом.

Сложные хирургические вмешательства в период затмений и ретроградного Марса не рекомендуются совсем.

Смотрите шире на свои возможности, вникайте глубже в суть и развивайтесь духовно. При этом важны адекватность, осознанность, щедрость, искренность и гуманность. Проявляйте милосердие и благотворительность. И главное, не создавайте конфликты, не торопитесь с поспешными выводами и обесцениванием и не гонитесь сразу за несколькими направлениями. Укрепляйте психическое здоровье, – заключила нумеролог.