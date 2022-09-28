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В микрорайоне Айнабулак-4 в Алматы на день отключат холодную воду

отключение холодная вода Айнабулак Алматы Фото: pixabay
ГКП "Алматы Су" сообщает, что 30 сентября жители микрорайона Айнабулак-4 временно останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации коммунальной службы, ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на объектах и сетях водоснабжения.

30 сентября с 09:00 до 18:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в мкр. Айнабулак-4. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.ГКП "Алматы Су"

Тем временем 29 сентября горячей воды не будет в микрорайонах Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4 и Кокмайса.

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