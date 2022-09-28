Врезавшийся в дерево BMW спровоцировал огромную пробку в Алматы

Водитель BMW врезался в дерево на проспекте аль-Фараби в Алматы, чем спровоцировал гигантскую пробку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 28 сентября 2022 года около 15:20. Водитель двигался по дороге в восточном направлении. В какой-то момент он не справился с рулевым управлением и врезался в дерево, растущее на разделительной полосе.

В результате ДТП 19-летний водитель был ранен. Подъехавшие к месту аварии сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

Фото: Zakon.kz

Материал принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района. Начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов

В результате аварии на проспекте аль-Фараби образовалась многокилометровая пробка.