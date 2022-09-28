Ситуация в Украине: ЕС не намерен признавать результаты референдумов, Россия созывает СБ ООН из-за "Северного потока"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал международное сообщество не признавать результаты референдумов о вхождении в состав РФ.

Германия "никогда не признает" результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях – Шольц в разговоре с Зеленским.

Финляндия рассмотрит инициативу о запрете виз для россиян.

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России.

Посольство США рекомендовало американцам немедленно покинуть Россию.

Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2 – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет – министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок в Украину – CNBC.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная операция в Украине продолжится как минимум до освобождения территории ДНР.