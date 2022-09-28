Ситуация в Украине: ЕС не намерен признавать результаты референдумов, Россия созывает СБ ООН из-за "Северного потока"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал международное сообщество не признавать результаты референдумов о вхождении в состав РФ.
Германия "никогда не признает" результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях – Шольц в разговоре с Зеленским.
Финляндия рассмотрит инициативу о запрете виз для россиян.
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России.
Посольство США рекомендовало американцам немедленно покинуть Россию.
Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2 – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет – министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок в Украину – CNBC.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная операция в Украине продолжится как минимум до освобождения территории ДНР.
Главы ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к Путину с просьбой о принятии в состав России.