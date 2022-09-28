Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: ЕС не намерен признавать результаты референдумов, Россия созывает СБ ООН из-за "Северного потока"

Ситуация в Украине 28 сентября Фото: vk.com/ДНР Онлайн
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России. В России не намерены закрывать YouTube, – заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сообщает Zakon.kz.

  • Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал международное сообщество не признавать результаты референдумов о вхождении в состав РФ.

  • Германия "никогда не признает" результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях – Шольц в разговоре с Зеленским.

  • Финляндия рассмотрит инициативу о запрете виз для россиян.

  • Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России.

  • Посольство США рекомендовало американцам немедленно покинуть Россию.

  • Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2 – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет – министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

  • США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок в Украину – CNBC.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная операция в Украине продолжится как минимум до освобождения территории ДНР.

  • Главы ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к Путину с просьбой о принятии в состав России.

Читайте также

В Германии допускают, что все нити "Северного потока" вышли из строя навсегда

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию

ЕС не исключил вероятность саботажа газопровода "Северный поток"

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Захарова Мария Зеленский Владимир Песков Дмитрий Германия США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Сказал спасибо Казахстану
Димаш сказал Казахстану спасибо
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления