Поднятие тяжестей почти вдвое снижает риск преждевременной смерти, утверждают специалисты

Согласно последнему исследованию, поднятие тяжестей может вдвое снизить риск преждевременной смерти для пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Упражнения для укрепления мышц защищают практически от всех опасных для жизни заболеваний, говорят авторы исследования из Национального института рака, пишет StudyFinds.org.

Согласно результатам исследования, поднятие тяжестей делает тело стройнее, а также может улучшить психическое самочувствие. Тренажерные залы также являются социальной средой, что является еще одним фактором, связанным с более продолжительной и здоровой жизнью. Наилучшие результаты наблюдались у тех, кто сочетал поднятие тяжестей с аэробными упражнениями, а также у женщин.

Американские исследователи из Университета Айовы расспросили 99 713 человек в возрасте от 55 до 74 лет об их физической активности и наблюдали за ними в течение десяти лет. Поднятие тяжестей без аэробных упражнений привел к снижению риска смерти на 22%, а риск смерти при аэробных упражнениях оказался тяжелой атлетики был на 34% ниже по сравнению с теми, кто не занимался ни тем, ни другим.

А один или два сеанса аэробной нагрузки в неделю привели к снижению риска на 14 процентов.

Уровень образования, курение, индекс массы тела и этническая принадлежность существенного значения не имели.

Специалисты считают, что за этой связью могут стоять несколько потенциальных биологических механизмов, в том числе увеличение мышечной массы и улучшение функций организма. Увеличение мышечной массы по отношению к жировой связано с нормальной гормональной функцией. Кроме того, занятия тяжелой атлетикой не только улучшает опорно-двигательный аппарат, но способствует участию в социальном взаимодействии.