Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Поднятие тяжестей почти вдвое снижает риск преждевременной смерти, утверждают специалисты

Поднятие тяжестей снижает риск смерти Фото: pixabay
Согласно последнему исследованию, поднятие тяжестей может вдвое снизить риск преждевременной смерти для пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Упражнения для укрепления мышц защищают практически от всех опасных для жизни заболеваний, говорят авторы исследования из Национального института рака, пишет StudyFinds.org.

Согласно результатам исследования, поднятие тяжестей делает тело стройнее, а также может улучшить психическое самочувствие. Тренажерные залы также являются социальной средой, что является еще одним фактором, связанным с более продолжительной и здоровой жизнью. Наилучшие результаты наблюдались у тех, кто сочетал поднятие тяжестей с аэробными упражнениями, а также у женщин.

Американские исследователи из Университета Айовы расспросили 99 713 человек в возрасте от 55 до 74 лет об их физической активности и наблюдали за ними в течение десяти лет. Поднятие тяжестей без аэробных упражнений привел к снижению риска смерти на 22%, а риск смерти при аэробных упражнениях оказался тяжелой атлетики был на 34% ниже по сравнению с теми, кто не занимался ни тем, ни другим.

А один или два сеанса аэробной нагрузки в неделю привели к снижению риска на 14 процентов.

Уровень образования, курение, индекс массы тела и этническая принадлежность существенного значения не имели.

Специалисты считают, что за этой связью могут стоять несколько потенциальных биологических механизмов, в том числе увеличение мышечной массы и улучшение функций организма. Увеличение мышечной массы по отношению к жировой связано с нормальной гормональной функцией. Кроме того, занятия тяжелой атлетикой не только улучшает опорно-двигательный аппарат, но способствует участию в социальном взаимодействии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Токаев о модернизации сельского здравоохранения: Это наша обязанность

В Актобе расследуют дело по ревакцинации школьников против туберкулеза

Диетолог дала рекомендации по питанию для офисных сотрудников

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Сказал спасибо Казахстану
Димаш сказал Казахстану спасибо
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления