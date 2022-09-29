"Барыс", проигрывая большую часть матча, одолел "Спартак" со счетом 3:1

В очередном гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ столичный "Барыс" обыграл московский "Спартак", сообщает Zakon.kz.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба.

"Спартак" вышел вперед после шайбы Захара Арзамасцева на пятой минуте. Больше в первом периоде голов не было. Во втором периоде соперники также не сумели забить.

Зато в заключительной двадцатиминутке уже на 11-й секунде отличился Джереми Бракко, сравняв счет. Затем Аркадий Шестаков увеличил разрыв. А на 54-й минуте Егор Петухов закрепил успех.

2 октября "Барыс" примет ХК "Сочи".

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