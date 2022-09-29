Нарколог развеял миф о пользе алкоголя в борьбе со стрессом
В беседе с News.ru психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин развеял популярный миф о пользе крепких спиртных напитков в борьбе с тревожностью.
По его словам, многие уверены, что спиртное помогает расслабиться и временно забыть о проблемах. Но это обманчивое впечатление.
Холдин добавил, что после употребления спиртного организму необходимо время, чтобы справиться с интоксикацией и восстановиться: а это не способствует улучшению самочувствия и борьбе со стрессом. Кроме того, регулярное злоупотребление алкоголем приводит к тому, что в мозгу перестают вырабатываться определенные вещества, которые необходимы для поддержания ментального здоровья.
Поэтому снимать стресс, отмечает врач, лучше другими способами.
Кто-то переключается, когда занимается физической активностью, кому-то помогают книги или любимые фильмы, водные процедуры, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе. Важно проанализировать свой образ жизни и понять, в какие моменты вы максимально отвлекаетесь и расслабляетесь. Психиатр-нарколог Виталий Холдин
В случае если человек начинает чувствовать зависимость от алкоголя, лучше оперативно обратиться к врачу, - резюмировал врач.
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