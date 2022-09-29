Психолог рассказала, как защититься от стресса на фоне тревожных новостей

В числе некоторых вариантов – стараться впускать в свой социальный круг только тех, кто не поддается панике и "остается в балансе", сообщает Zakon.kz.

Бывают периоды, когда количество грустных новостей превышает число хороших. В такое время главное – сохранять спокойствие и трезвость ума. Об этом рассказала психолог Александра Толоконина, сообщают "Известия".

Так как снаружи все шатко и нет ни одного человека, кто мог бы четко дать инструкцию, что делать и как жить. И вопрос больше не в рациональности, а сохранности индивидуального мышления, где решения принимаются не на основании общей паники или негативных новостях, а согласно внутреннему плану. Внутренний план – это когда человек и в теле, и в мыслях, и эмоциях чувствует согласованность и единство. Александра Толоконина

Также она посоветовала ограничить число внешних источников информации, оставив один-два информационных канала, которым вы доверяете. В то же время важно проанализировать круг общения, поняв, с кем из знакомых сейчас было бы комфортно поддерживать коммуникацию.

Кроме того, следует найти то, что успокаивает, помогает вернуться в стабильное эмоциональное состояние. Для кого-то это музыка, кому-то помогают чтение или изобразительное искусство, отметила психолог.

В периоды эмоционального дисбаланса, безусловно, важно что-то стабильное, и режим – один из лучших тому вариантов. Старайтесь вставать и засыпать в одно и то же время. Хорошим дополнением станут простые тренировки, медитации или дыхательные практики. Они помогут уменьшить давление стресса, успокоить ум и наладить внутренний диалог. Александра Толоконина

Как пояснила Толоконина, люди в стрессе начинают жить неопределенностью о будущем и в тревоге, выпадая из реальности. Чтобы избежать такого состояния, психолог посоветовала делать практику "возвращения здесь и сейчас".

С открытыми глазами называем свое имя и где вы сейчас находитесь, например, "я дома, сижу на стуле, мои ноги касаются пола, моя спина чувствует опору, сейчас утро или день, в комнате стены бежевого цвета, шторы светло-зеленые" и так далее. Все мельчайшие подробности декора пространства. Александра Толоконина

Такое упражнение возвращает ум из тревоги в рациональное зерно, заключила специалист.