Главный тренер Андрей Скабелка поблагодарил хоккеистов

Главный тренер казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка дал оценку гостевой победе над московским "Спартаком" – 3:1 – в матче регулярного сезона КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда первыми забили в этом поединке, шайбу пропустил экс-вратарь "Спартака", а ныне защищающий цвета "Барыса" Юлиус Гудачек. Словак выступал за москвичей с 2018 по 2021 год и был любимцем фанатов "красно‑белых".

Наверное, этот матч можно разделить на две части: первые два периода и третий. Немного во втором периоде мы добавили, но в целом рисунок игры оставался таким же. "Спартак" доминировал и был везде быстрее. Преимущество хозяев в один гол Юлиус нам сохранял, обеспечивал, здорово играл, несмотря на курьезный гол. Он хорошо отреагировал и после этого играл достаточно уверенно и оставлял команду в игре. Андрей Скабелка, главный тренер ХК "Барыс"

Больше "Барыс" не пропустил в этом матче, а в третьем периоде перевернул игру в свою пользу. В самом начале третьего тайма Джереми Бракко завершил прекрасный розыгрыш гостей, тем самым сравняв счет.

Вскоре москвичи уже были в роли проигрывающих, большинство реализовал Аркадий Шестаков.

Перед третьим периодом поменяли сочетание, внесли корректировки, ребята правильно восприняли это в перерыве, и здесь уже мы поменялись местами. У нас много стало получаться, много контролировали шайбу, забили быстрый гол, что придало нам больше уверенности и помогло выиграть сегодняшний матч. Благодарен ребятам, они смогли перевернуть матч, складывающийся не в нашу пользу. Все вместе, конечно, повлияло на итоговый результат. Встряска, слова и перестановки. Андрей Скабелка

Окончательную итоговую точку в этом противостоянии поставил Егор Петухов, который сделал счет 3:1 в пользу "Барыса".

После виктории в Москве казахстанский коллектив поднялся на пятое место в Восточной конференции. И теперь "Барыс" проведет домашнюю серию из двух игр: "Сочи" (2 октября) и "Нефтехимик" (4 октября).

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