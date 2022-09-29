Нефтебаза Qazaq Oil в Атырау после модернизации увеличит свои мощности почти в два раза

Говоря о модернизации и реновации сети Qazaq Oil, следует понимать, что модернизируются не только автозаправочные станции, но и полностью бэк-офис.

PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова в ходе встречи с журналистами в Атырау уточнила, что весь нефтепродукт, который реализуется на заправках Qazaq Oil, начинается с нефтебазы, там, где хранится топливо.

Это наши нефтебазы, автомобильный парк, в том числе и бензовозы, а также железнодорожные пути, то есть все то, что зачастую не видно нашему клиенту. Это очень важно для клиентов, это важно для самой компании. Асель Алимханова

По ее словам, нефтебазы изначально в момент приобретения были в очень изношенном состоянии. Например, одна из них и вовсе 1896 года постройки. Средний же возраст автомобильного парка, который также был приобретен в ходе сделки, превышает четверть века. В этом году Qazaq Oil уже приобрел 25 бензовозов. Это только одна десятая часть актива. Далее компания планирует полностью обновить парк бензовозов в ближайшие годы. Сам процесс модернизации нефтебаз и автопарка займет еще порядка пяти лет и потребует дополнительных инвестиций более 10 млрд. тенге. Кроме того, компания прикладывает значительные усилия по цифровизации процессов и внедрению новых технологий в оснащение нефтебаз и бензовозов.

Фото: Qazaq Oil

По Казахстану компания имеет двенадцать собственных нефтебаз, которые будут модернизированы поэтапно и полностью – начиная от асфальтобетонного покрытия и заканчивая резервуарами, где хранится топливо, – поделилась перспективами Асель Алимханова.

Что касается нефтебазы Qazaq Oil в Атырау, то она выполняет три основные функции – принимает топливо с местного нефтеперерабатывающего завода, хранит в резервуарах и отпускает на автозаправочные станции. Причем имеется возможность хранимое топливо обратно перекачать в железнодорожные цистерны для отправки в другие регионы. Что касается производственных мощностей, то нефтебаза рассчитана на 27 тыс. кубов топлива разных марок.

Фото: Qazaq Oil

Как сообщили в руководстве атырауской нефтебазы, по проекту модернизации здесь предусмотрено не только полное техническое обновление и реконструкция инфраструктуры, но и увеличение мощностей. Будет произведен капитальный ремонт имеющихся двух громадных резервуаров емкостью по 10 тыс. кубов каждый, а кроме этого, на территории базы построят второй резервуарный парк. Все это вместе даст возможность нарастить производственные мощности почти в два раза.

В беседе с журналистами Асель Алимханова отметила, что работы по трансформации не приостанавливались даже в пандемию и постпандемический период. Как результат продажи нефтепродуктов за два года выросли более чем на 50%, а товаров народного потребления – в десять раз. Все это позволило значительно увеличить размер оплачиваемых налогов, с порядка 400 млн. тенге в начале деятельности до более чем 9 млрд. тенге по итогам 2021 года.

И было подчеркнуто, что компания продолжает удерживать высокий темп. По сравнению с летом прошлого года (июль-август) реализация нефтепродуктов возросла еще на 12%, а продажа товаров народного потребления – на 204%. Прирост реализации наблюдается и в сентябре. Следует отметить, что, несмотря на дефицит дизельного топлива в конце лета и начале осени, Qazaq Oil не только обеспечил взятые обязательства, но и нарастил объемы реализации.

Если два года назад реализация топлива была на уровне 10,5 тысячи литров в сутки за одной автозаправочной станции, а товаров народного потребления – 35 тысяч тенге с одного магазина, то сегодня реализация на одной АЗС составляет 17 тысяч литров топлива, а товаров народного потребления – свыше 300 тысяч тенге с одного магазина.

Фото: Qazaq Oil

Новое имя – Qazaq Oil – отражает ее национальный масштаб. Здесь стремятся стать полноправным другом и надежным партнером для клиентов, уйти от устаревшего понимания АЗС и перейти к современному формату автозаправочного комплекса. В планах у компании до конца 2023 года модернизировать оставшиеся АЗС под брендом КМГ, а до 2027 года реконструировать все внутренние процессы по хранению, доставке и обеспечению топливом высшего качества.