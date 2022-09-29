Курсы валют на 29 сентября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 29 cентября 2022 года (на 09:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 479,39 тенге, евро – 457,43 тенге, рубля – 8,21 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 467 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 466 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 464 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,55 тенге, продажи – 7,6 тенге. Читайте также Умут Шаяхметова презентовала возможности экосистемы Halyk Bank В Казахстане за год мука подорожала на 40% Доллар еще подорожал на торгах 28 сентября

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