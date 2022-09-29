Названы три знака зодиака, к представителям которых в октябре вернутся бывшие возлюбленные

По словам эксперта по звездам Даши Панкратовой, на экваторе осени 2022 года представителям трех знаков зодиака предстоит нелегкий выбор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru со ссылкой на астролога, к рожденным под созвездиями Рака, Овнов и Близнецов во втором месяце осени вернутся экс-возлюбленные.

Конечно, прощать их или нет и впускать ли снова в свою жизнь, решать только вам. Однако задумайтесь: стоит ли склеивать разбитую чашку и ждать от человека того, что он изменится? Даша Панкратова

Рак

Представители этого знака зодиака получат возможность исправить свое прошлое. По мнению астролога, им следует попрощаться с некоторыми негативными действиями и установками, которые разрушили их прежние отношения.

Начните с чистого листа, общайтесь с человеком дипломатично и внимательно. Все наладится и будет даже лучше, чем было раньше. Однако вы должны сами быть уверены в перспективе этой связи. Если же вы не верите в повторное счастье с одним и тем же человеком, то не держите его и ищите нового возлюбленного.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием не в силах забыть своего бывшего или бывшую. Как отметила эксперт по звездам, очень скоро этот человек снова появится в их жизни. Однако для того, чтобы их взаимоотношения на этот раз были гармоничными, действовать по-прежнему уже нельзя.

Переосмыслите все, что между вами было, как вы себя вели и, собственно, по какой причине расстались. Эта работа над ошибками поможет сделать правильные выводы и дальше вести себя правильно, чтобы ничто и никто не смогли вас разлучить. В таком случае ваш союз может оказаться прочным и долговечным.

Овен

По мнению астролога, скоро бывший возлюбленный позвонит Овнам. При этом, как предупредила эксперт, им не стоит верить в наивное "ой, я ошибся номером" или "я просто хотела узнать, как твои дела".

Случайностей не бывает, и человек намеренно пытается снова вернуться в вашу жизнь. Скорее всего, ваш бывший действительно раскаивается и жалеет о том, что ваша связь прервалась. Может, стоит дать ему еще один шанс? На этот раз все может быть по-другому, и ваше примирение может в итоге закончиться серьезными и даже официальными отношениями.

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