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Названы три знака зодиака, к представителям которых в октябре вернутся бывшие возлюбленные

Названы три знака зодиака, представителям которых в октябре вернутся бывшие возлюбленные Фото: unsplash
По словам эксперта по звездам Даши Панкратовой, на экваторе осени 2022 года представителям трех знаков зодиака предстоит нелегкий выбор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru со ссылкой на астролога, к рожденным под созвездиями Рака, Овнов и Близнецов во втором месяце осени вернутся экс-возлюбленные.

Конечно, прощать их или нет и впускать ли снова в свою жизнь, решать только вам. Однако задумайтесь: стоит ли склеивать разбитую чашку и ждать от человека того, что он изменится?Даша Панкратова

Рак

Представители этого знака зодиака получат возможность исправить свое прошлое. По мнению астролога, им следует попрощаться с некоторыми негативными действиями и установками, которые разрушили их прежние отношения.

Начните с чистого листа, общайтесь с человеком дипломатично и внимательно. Все наладится и будет даже лучше, чем было раньше. Однако вы должны сами быть уверены в перспективе этой связи. Если же вы не верите в повторное счастье с одним и тем же человеком, то не держите его и ищите нового возлюбленного.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием не в силах забыть своего бывшего или бывшую. Как отметила эксперт по звездам, очень скоро этот человек снова появится в их жизни. Однако для того, чтобы их взаимоотношения на этот раз были гармоничными, действовать по-прежнему уже нельзя.

Переосмыслите все, что между вами было, как вы себя вели и, собственно, по какой причине расстались. Эта работа над ошибками поможет сделать правильные выводы и дальше вести себя правильно, чтобы ничто и никто не смогли вас разлучить. В таком случае ваш союз может оказаться прочным и долговечным.

Овен

По мнению астролога, скоро бывший возлюбленный позвонит Овнам. При этом, как предупредила эксперт, им не стоит верить в наивное "ой, я ошибся номером" или "я просто хотела узнать, как твои дела".

Случайностей не бывает, и человек намеренно пытается снова вернуться в вашу жизнь. Скорее всего, ваш бывший действительно раскаивается и жалеет о том, что ваша связь прервалась. Может, стоит дать ему еще один шанс? На этот раз все может быть по-другому, и ваше примирение может в итоге закончиться серьезными и даже официальными отношениями.

Ранее астролог рассказала, в какие дни октября нежелательно записываться на стрижку и делать новую прическу, а также назвала 3 даты для денежных стрижек в октябре.

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