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Баян Алагузова пояснила оставленные декорации на Бозжыре

видео Бозжыра комментарий съемки Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В Казнете широко распространяется видео с мест съемок фильма в урочище Бозжыра. Автор ролика отмечает, что "кино сняли, а мусор оставили". В связи с этим продюсер Баян Алагузова выступила с обращением, сообщает Zakon.kz.

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев одним из первых опубликовал видео на своей странице в Instagram.

Бозжыра. И это еще малая часть того беспредела, что происходит там. Многие туристические места в Мангистау засраны и уничтожены из-за бесхозности, – говорится в подписи к видео, опубликованному 28 сентября.

После обрушившейся критики продюсер Баян Алагузова записала видеообращение. Его актриса начала с того, что "устала пояснять ситуацию на Бозжыре".

Хочу пояснить всем, кто не понял и повелся на провокационное видео. Фильм о голодоморе еще не досняли. 29 числа мы возвращаемся туда и продолжаем съемки на сгоревших декорациях. После этого мы все уберем.Баян Алагузова

Она уточнила, что команда никогда не оставляла после себя мусор. "Мы не можем себе этого позволить", добавила ведущая.

Давайте не будем скандалить и распространять данное видео. Оно не имеет никакой силы. Все разрешения у нас есть. Мне не стыдно. Я делаю свою работу хорошо. Мало того, до съемок мы вывезли кучу мусора, которую оставили другие. Но почему-то никто это не освещал, – заключила Алагузова.

Двумя неделями ранее продюсер сообщила, что приступает к съемкам полнометражного кино о трагедии казахского народа.

О миллионах погибших от голода, о жестокости советской власти, о том, как уничтожали нацию. Тот, кто не знает прошлого, не имеет настоящего. Каждый казах должен знать свою историю! – сказано в публикации.

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