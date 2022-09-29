Задержан министр образования Кыргызстана

В Бишкеке задержали министра образования и науки Кыргызской Республики Алмазбека Бейшеналиева в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел КР уточнили, что Алмазбек Бейшеналиев задержан сотрудниками ведомства при получении взятки.

В настоящее время осуществляется расследование по факту получения взятки в особом крупном размере (110 тыс. долларов) при зачислении иностранных студентов в отечественные вузы. Пресс-служба МВД РК

В ведомстве пообещали, что более подробная информация будет предоставлена по итогам дальнейшего расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане по подозрению в мошенничестве были задержаны два человека, в том числе экс-участник команды КВН "Азия MIX" Марат Джуманалиев (Маратик).

Подозреваемые, по данным Государственного комитета национальной безопасности КР, пообещали россиянину решить его проблемы с правоохранительными органами, за что они взяли крупную сумму, но не выполнили обещания. Задержанные дали признательные показания.