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Алматинские акробаты с триумфом вернулись с Чемпионата Азии

Акробатика Чемпионат Азии Фото: Ильяс Отан
В Павлодаре прошел 12-й Чемпионат Азии по спортивной акробатике. В нем участвовали около 150 спортсменов из 5 стран. Представители алматинской школы акробатики на этих соревнованиях завоевали две медали высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы произвели настоящий фурор на континентальном первенстве. Впервые за последние 5 лет алматинские акробаты в смешанных парных упражнениях завоевали сразу две золотые медали.

Успех наших воспитанников на столь крупном и ответственном старте – это в первую очередь заслуга наших специалистов из СДЮШОР 9, в частности, тренеров и хореографов. На наших глазах ребята ежедневно усиленно тренировались в двухразовом режиме и были мотивированы к успешному выступлениюАйсулу Сериккызы, директор СДЮШОР №9

Азамат Саусакбаев, Медина Мадикызы, Руслан Коцюба, Максим Сандулов, Илья Маслов и Батырхан Бакытжанулы продемонстрировали высокий уровень подготовки и заслуженно стали героями нынешнего азиатского первенства.

Акробатика Золото ЧА-2022

Фото: Ильяс Отан

Бронзовые медали в активе смешанной пары Артема Павлова и Миланы Рузиевой, а также у женской группы Кристины Бендюковой, Лейлы Хабибуллиной и Виктории Растворовой.

Казахстанцы на многих состязаниях проявляют свои притязания в борьбе за распределение мест на пьедестале почета. Думаю, это связано с улучшением материально-технической базы и достойными выступлениями на взрослом уровне Милада Карими и Наримана Курбанова. У нас богатые традиции в этом эстетичном виде спорта и огромный потенциал. Уверена, что уже в обозримом будущем наши соотечественники будут радовать нас олимпийскими медалями.Айсулу Сериккызы

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