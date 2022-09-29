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Более 15,5 тысячи иностранцев работают в Казахстане по разрешениям акиматов

Более 15,5 тысяч иностранцев работают в Казахстане Фото: primerminister.kz
По данным Минтруда, в Казахстане на 1 сентября по разрешениям местных акиматов работают 15 524 иностранца, сообщает Zakon.kz.

В частности, 594 разрешения выдано иностранцам для работы в качестве руководителей и их заместителей (первая категория), 3091 разрешение получили руководители структурных подразделений (вторая категория).

При этом основная часть иностранцев привлекается для работы по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8894 и 911 человек, соответственно.

Кроме того, 1430 человек были привлечены на сезонные работы, в рамках корпоративного перевода – 1604 человека.

В Минтруда отметили, что в Казахстане на данный момент насчитывается 1748 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 400 тыс. казахстанцев, что составляет 96% от общей численности работников.

Если смотреть по видам экономической деятельности, то наибольшее количество иностранцев работают:

  • в сферах строительства – 6139 человек (40%);

  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1489 чел. (10%);

  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1256 чел. (8%);

  • профессиональной, научной и технической деятельности – 1158 чел. (8%);

  • обрабатывающей промышленности – 1154 чел. (8%).

Как отмечается, в основном для работы в Казахстан трудовые мигранты приезжают из: Китая – 3576 человек, Индии – 1740 чел., Турции – 1701, Узбекистана – 1535, Великобритании – 1127 чел.

В Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили, что для защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение иностранных специалистов. По итогам встречи главы государства с представителями крупного отечественного бизнеса в январе этого года квота на привлечение иностранцев была сокращена с 28 352 до 23 560 единиц (16%).

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