В Атырауской области судят "стрелка"

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области продолжается судебный процесс в отношении "стрелка". 15 марта на конечной Авангарда в областном центре он застрелил трех человек и одного тяжело ранил, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении подсудимый Бауыржан Кара изложил свою версию произошедшего. По его словам, в 2014 году он женился, и от этого первого брака имеются две дочери, пишет azh.kz.

Работая в столовой Назарбаев школы города Атырау, познакомился с устроившейся в столовую девушкой А., и вскоре у них начались близкие отношения. Она ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Кара и А. стали жить с марта 2022 года, она собиралась развестись с мужем.

15 марта в обед позвонил участковый и сообщил, что поступила жалоба от мужа А. Мы с ней пришли в опорный пункт, там нас встретили ее муж и его младший брат, дети были с ними, позже подошли еще два родственника. Они мне сказали: старший ребенок жалуется на то, что ты его избиваешь. Я им объяснил, что этого не делал, но они мне не поверили, – сказал подсудимый.

Далее, по его утверждению, муж А. и его родственники стали ему угрожать. Куаныш (младший брат мужа) записал его номер телефона, сказав, что "вечером еще встретимся".

Происхождение оружия Кара объяснил тем, что якобы угрозы от мужа и родственников поступали и раньше, поэтому "в целях безопасности" он в декабре прошлого года купил два пистолета, причем думал, что они травматические, и не знал, что переделаны в боевые. Он постоянно носил их с собой.

Само тройное убийство в его версии выглядит так, что на конечной в Авангарде от угроз и оскорблений со стороны родственников мужа и других лиц, ему незнакомых, у него помутилось сознание.

Не помню, что дальше было. Помню только один момент – как бегу за Куанышем. Очнулся возле канализационных труб и поехал на вокзал, оттуда нанял такси до Актау, – сказал подсудимый, после чего настало время вопросов.

Прокурор Мариана Жумаханова:

– Вы рассказываете о том, что было до и после стрельбы, но почему не помните, как вы стреляли?

– Я действительно потерял память, не помню, что было.

– При медицинском освидетельствовании в вашем организме выявлены следы употребления каннабиноидов. Вы употребляете наркотики?

– Нет. Не знаю, с чего они это взяли.

Представитель потерпевшей стороны Сауле Мухамбетова:

– Днем у вас были разногласия с мужем А. и его братом Куанышем, но при чем здесь мой сын Нурхат и его друзья Самат, Абат? В чем их вина, ты же их совсем не знаешь!

– Да, я не знаком с ними, не знаю, почему стрелял в них, ничего не помню.

Судья Зарема Хамидуллина:

– Вы ранее стреляли из своих пистолетов?

– Да.

– Тогда как вы могли не знать, что они боевые?

Ответа не было.

– Вы подтверждаете, что на записи с камеры наблюдения стреляли именно вы?

– Да, это был я. Но я не знаю, почему стрелял, ничего не помню! Предъявленное обвинение не признаю!