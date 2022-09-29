Приостанавливается автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск

С 29 сентября в Уральск не будут ходить автобусы из Самары и Тольятти. В автобусном парке уточнили, что автобусное сообщение приостанавливается в целях безопасности, сообщает Zakon.kz.

Начальник уральского автовокзала Талгат Бисекенов рассказал порталу "Мой город", что им позвонили коллеги из России, которые сообщили, что для безопасности самих пассажиров они приостанавливают автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск.

Связано это, как отмечается в публикации, с ситуацией на границе между Казахстаном и Россией.

Как нам рассказали коллеги, неизвестные перевернули один из их автобусов, водителям угрожают, поэтому в целях безопасности самих же пассажиров сообщение приостанавливается. Талгат Бисекенов

При этом он отметил, что уральский автовокзал тоже приостановит в Самару и Тольятти автобусное сообщение, но пока только на один день – 29 сентября.

В Саратов и Оренбург автобусы ходят в прежнем режиме. Талгат Бисекенов

По его словам, в России уже создана комиссия, которая выедет на место 29 сентября.

Ранее сообщалось, что к посольствам Казахстана за рубежом граждане России несут цветы и плакаты с благодарностью. Таким образом россияне благодарят казахстанцев за радушный прием и помощь в трудное для них время.

Многие россияне начали покидать страну после обращения президента Владимира Путина 21 сентября. Тогда он объявил о частичной мобилизации в России. В частности, россияне едут в Казахстан, Армению, Узбекистан, в связи с чем на границах образовались километровые очереди.