Приостанавливается автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск
Начальник уральского автовокзала Талгат Бисекенов рассказал порталу "Мой город", что им позвонили коллеги из России, которые сообщили, что для безопасности самих пассажиров они приостанавливают автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск.
Связано это, как отмечается в публикации, с ситуацией на границе между Казахстаном и Россией.
Как нам рассказали коллеги, неизвестные перевернули один из их автобусов, водителям угрожают, поэтому в целях безопасности самих же пассажиров сообщение приостанавливается.Талгат Бисекенов
При этом он отметил, что уральский автовокзал тоже приостановит в Самару и Тольятти автобусное сообщение, но пока только на один день – 29 сентября.
В Саратов и Оренбург автобусы ходят в прежнем режиме.Талгат Бисекенов
По его словам, в России уже создана комиссия, которая выедет на место 29 сентября.
Ранее сообщалось, что к посольствам Казахстана за рубежом граждане России несут цветы и плакаты с благодарностью. Таким образом россияне благодарят казахстанцев за радушный прием и помощь в трудное для них время.
Многие россияне начали покидать страну после обращения президента Владимира Путина 21 сентября. Тогда он объявил о частичной мобилизации в России. В частности, россияне едут в Казахстан, Армению, Узбекистан, в связи с чем на границах образовались километровые очереди.