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Автор победного гола в ворота Беларуси Зайнутдинов получил травму

Футбол Травма Фото: Instagram/kff_team
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не сможет в ближайшее время помочь своему клубу, московскому ЦСКА, в играх российского первенства. Это связано с травмой игрока, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил главный тренер армейцев Владимир Федотов на пресс‑конференции после матча 3‑го тура группового турнира Кубка России с "Сочи".

Бахтиер Зайнутдинов получил травму в первом матче сборной. Он прилетел в Москву, съездил на плановый укол к врачу, теперь будем смотреть на сроки восстановления от этой травмы. Владимир Федотов

Гол Бахтиера Зайнутдинова в ворота сборной Беларуси в рамках игр пятого тура Лиги наций-2022 стал решающим и победным. Это позволило казахстанским футболистам впервые выиграть подгруппу и подняться в дивизион В этого турнира.

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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