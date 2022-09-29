Лидеры нефтегазовой отрасли собрались на площадке KIOGE-2022 в Алматы

28 сентября в Алматы официально начала работу 28-я международная выставка и конференция KIOGE-2022. Тема конференции этого года – новые сценарии развития нефтегазовой промышленности Казахстана. По традиции мероприятие собрало тысячи посетителей и сотни компаний-участников.

Что обсуждают на конференции и почему это важно для отрасли?

Площадка для диалога

В открытии KIOGE приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, председатель правления “КазМунайГаза” Магзум Мирзагалиев, председатель правления нацкомпании “QazaqGaz” Санжар Жаркешов, вице-президент Socar Халик Мамедов, генеральный директор “Тенгизшевройл” Кевин Лайон, управляющий директор NCOC Оливье Лазару, директор по производству KPO Адам Лоумасс, председатель совета директоров КЦДС “Атакент” Талгат Абдуллаев и директор казахстанской выставочной компании Iteca Борис Даниленко.

Открыло конференцию KIOGE-2022 пленарное заседание на тему “Развитие нефтегазовой промышленности Республики Казахстан: новые сценарии”. В нем приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, министры энергетики зарубежных стран, а также главы нефтяных и газовых компаний страны и эксперты.

Фото: KIOGE-2022

С момента своего основания в 1993 году выставка KIOGE зарекомендовала себя в качестве авторитетной площадки по обсуждению актуальных вопросов и крупных событий в нефтегазовой промышленности Казахстана и всего Каспийского региона. Считаю важным поддержание диалоговой площадки, содействующей развитию новых подходов и выработке конкретных решений для нефтегазового сектора в современных турбулентных условиях, – сказал Болат Акчулаков в ходе выступления на пленарном заседании.

Проведение конференции и выставки, где могут собраться представители государства и бизнеса, чтобы обсудить актуальные проблемы и возможные пути их решения, актуально как никогда ранее. Геополитическая ситуация в мире создала новые риски для нефтегазовой отрасли, например, по экспорту сырья.

А ведь именно нефтегаз имеет ключевое значение в наращивании экономического потенциала Казахстана. Сейчас республика занимает одно из лидирующих мест по запасам и производству нефти в мире, обладая 3% мировых запасов этого ресурса.

Казахстан последовательно наращивал мощности в отрасли, увеличив за 30 лет независимости добычу нефти более чем в три раза. Если в 1991 году было добыто 26,6 млн тонн нефти, то в 2021-м – 85,9 млн. Уже в ближайшие годы этот показатель может перешагнуть за 100 млн тонн.

Фото: KIOGE-2022

Параллельно с этим вырос объем экспорта нефти – более чем в пять раз. Благодаря этому, по данным ОПЕК, Казахстан вошел в Топ-10 стран-экспортеров нефти в мире. Вместе с тем страна смогла привлечь в отрасль большие объемы иностранных инвестиций – более 200 млрд долларов из Европы, Китая, России, США и других стран.

Низкоуглеродный тренд

Один из ключевых сценариев развития в нефтегазовой отрасли – это так называемые энергетический переход и декарбонизация экономики. По словам министра энергетики Болата Акчулакова, страна уделяет особое внимание развитию ВИЭ, переводу угольных станций на газ, разработке газовых месторождений и переработке газа, нефтегазохимии и водородной энергетики.

Это основные направления, которые мы будем активно развивать в ближайшей перспективе, – подчеркнул он.

Фото: KIOGE-2022

Согласно Концепции по переходу Казахстана к "зеленой экономике", к 2030 году доля ВИЭ должна достигнуть не менее 15% от общего объема производства электроэнергии, а к 2050-му этот показатель должен вырасти до 50%.

Для этого в стране проводятся аукционные торги на реализацию новых ВИЭ-проектов. С 2018 по 2021 год торги прошли для ВИЭ общей мощностью 1705 МВт. В них приняли участие 196 компаний из 12 стран мира. В течение ближайших четырех лет планируется ввод в эксплуатацию проектов ВИЭ мощностью в 1,4 ГВт.

Следуют тренду низкоуглеродного развития и игроки нефтегазового сектора. Магзум Мирзагалиев, председатель правления нацкомпании "КазМунайГаз", например, сообщил о реализации собственной программы низкоуглеродного развития. При этом, по его словам, компания не отказывается от своего традиционного бизнеса и планирует расширить портфель активов за счет нефтегазохимии, поддерживать уровень добычи и диверсифицировать транспортные маршруты.

Как отмечает Международное энергетическое агентство, несмотря на снижение потребления нефти, она останется основным энергоносителем в мире, как минимум, до 2040 года, – отметил Магзум Мирзагалиев.

В свою очередь генеральный директор "Тенгизшевройла" Кевин Лайон сообщил, что его компания сосредоточилась на "безопасной и надежной эксплуатации производственных объектов, а также на улучшении наших показателей, которые являются ключевыми факторами, способствующими снижению воздействия на окружающую среду".

Повышение эффективности выбросов не является чем-то новым для ТШО, и с 2000 года мы инвестировали более 3 млрд долларов в проекты по сокращению общих выбросов, включая парниковые газы, – сказал Кевин Лайон.

С 2000 года ТШО снизил интенсивность выбросов в атмосферу на 65%, и в конце 2021-го общие объемы сжигания ТШО на факелах были на 59% меньше в сравнении с объемами сжигания в 2017-м.

ТШО сосредоточена на обеспечении максимального сокращения выбросов углекислого газа, включая повышение энергоэффективности, отказ от обычного сжигания в факелах, сокращение летучих выбросов метана и интеграцию низкоуглеродных технологий в нашу деятельность, – добавил глава "Тенгизшевройла".

В целом казахстанская нефтегазовая отрасль, как отметили участники пленарного заседания, готова следовать мировым трендам в развитии. Для этого уже принимаются все необходимые меры – от повышения эффективности добычи до развития собственных проектов в сфере ВИЭ.

Конференция с широким охватом

KIOGE-2022 стала площадкой для обсуждения не только общих трендов, но и конкретных вопросов отрасли. Программа конференции включает в себя панельные сессии, дискуссии и круглые столы с участием министров стран, входящих в Организацию тюркских государств, топ-менеджеров транснациональных энергетических компаний, экспертов из ведущих мировых "фабрик мысли" и специалистов нефтегазовой отрасли.

Например, среди панельных дискуссий есть темы перезапуска газовой индустрии и транспортировки энергоресурсов, обеспечения экологической и промышленной безопасности, развития сектора нефтепереработки и нефтехимии, а также нефтесервиса.

Фото: KIOGE-2022

Параллельно с конференцией проходит выставка. В нынешнем году ее участниками стали 196 нефтегазовых компаний из Азербайджана, Бахрейна, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, России, США, Турции, Франции, Южной Кореи и Японии.

Они представили новейшие технологические, инжиниринговые и программные разработки для нефтегазодобывающих предприятий. На экспозиции представлены 13 направлений нефтегазовой отрасли, включая геологию, геофизику, переработку, нефтегазовое машиностроение, транспортировку и другие. 30% участников этого года принимают участие в мероприятии впервые.

Генеральный партнер KIOGE-2022 – "Тенгизшевройл". Специалисты компании расскажут на мероприятии о проводимой работе в сфере цифровизации, развитии корпоративной культуры и сотрудничестве с казахстанскими поставщиками.

Более четверти века Тенгизшевройл является лидером нефтегазовой отрасли Казахстана и крупнейшим налогоплательщиком страны. Только за шесть месяцев 2022 года прямые выплаты Казахстану составили 7,5 млрд долларов. Более того, мультипликативный эффект деятельности предприятия оказывает благотворное влияние на устойчивое развитие отечественного бизнеса. В рамках выставки KIOGE специалисты ТШО открыто расскажут о возможностях сотрудничества, о влиянии корпоративной культуры на эффективность деятельности, а также трендах цифровизации, – сказал Дармен Аронов, генеральный менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью.

Золотые партнеры выставки – QazaqGaz и CNPC, Серебряные – Новмет, ГМС и Казазот, Бронзовые – Dassault, NIKKISO, Honeywell и Schneider Electric.

KIOGE-2022 организована при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан, акимата Алматы, АО "НК "КазМунайГаз", ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY", Союза сервисных компаний Казахстана "KazService", Совета по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли – PETROCOUNCIL – и Казахстанского общества нефтяников и геологов.

Казахстанская международная выставка и конференция "Нефть и Газ" KIOGE традиционно проходит один раз в два года, по четным годам, KIOGE 2024 пройдет 2-4 октября 2024 года. Организатор мероприятия – Казахстанская выставочная компания Iteca и ее международный партнер – группа компаний ICA Eurasia.