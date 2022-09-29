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В Казахстане не повысят тарифы на электроэнергию

В Казахстане не повысят тарифы на электроэнергию Фото: ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС"
По итогам совещания под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина принято решение об отсутствии необходимости повышать тарифы на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК пояснили, что Комитет госдоходов Минфина РК предложил отнести все генерирующие оборудования энергопроизводящих организаций к сооружениям и обязать уплачивать налог на имущество и корпоративного подоходного налога.

В ведомстве отметили, что это, в конечном итоге, привело бы к значительному росту тарифов на электрическую энергию для населения и промышленных потребителей.

На совещании было принято решение, что объекты для выработки и преобразования энергии электростанций относятся к оборудованию, в связи с чем налоговых доначислений со стороны МФ РК не состоится, соответственно, тарифы на электроэнергию не будут повышены.Пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК

В свою очередь Минэнерго подготовило отраслевое заключение по вопросам отнесения устройств для производства и выработки электроэнергии, согласно которому оно отнесено к оборудованию.

5 сентября глава Минэнерго РК Болат Акчулаков рассказал, как могут измениться тарифы на электроэнергию в Казахстане. Он указал на износ основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается. Министр объяснил, что речь идет не о значительном региональном росте, а о небольшом незначительном росте в среднем у всех потребителей по территории Казахстана.

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