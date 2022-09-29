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Кибер-юрты Go Factory и Parimatch представлены на главных мероприятиях Алматы

киберспорт юрты Алматы Фото: Parimatch
С 4 по 6 ноября на "Алматы Арене" пройдет крупная IT-конференция Go Factory при поддержке беттинг-компании Parimatch. В преддверии события на главных мероприятиях города стали появляться кибер-юрты, где желающие могут отдохнуть и даже познакомиться с профессиональными киберспортсменами.

Жители и гости города Алматы могли заметить необычные юрты с брендингом Parimatch на праздновании дня города и на регистрации регулярного забега "Алматы марафон". Внутри любопытствующих ждали теплый прием от промоутеров, угощения и зона отдыха с игровыми приставками. Кибер-юрты – всего лишь небольшой намек на то, что Parimatch и Go Factory готовят для алматинцев в начале октябре.

Go Factory и Parimatch – это масштабная площадка, объединяющая несколько потоков современных технологий и трендов IT-индустрии. Организаторы конференции ставят перед собой весьма амбициозную цель – превратить Алматы в крупнейший хаб для стартапов и международных компаний на территории СНГ. Ожидается, что конференцию посетят более 30 000 человек, среди которых бизнес девелоперы, инвесторы, крипто-энтузиасты, разработчики видеоигр и программного обеспечения, киберспортсмены и косплееры.

Это первый проект такого крупного масштаба на территории не только Казахстана, но и соседних стран. До сих пор подобные фестивали были узконаправленные, нацеленные на нишевую аудиторию. Мы объединили семь направлений и создали понятную методичку для предпринимателей и энтузиастов IT-индустрии на основе личного опыта и экспертизы зарубежных профессионалов. К нам приедут спикеры из таких крупных компаний, как Techie, WePay, Langame, Smartshell, чтобы поделиться своими наработками и продемонстрировать новинки.Асет Ихсанов, основатель фестиваля Go Factory

В течение трех дней участники смогут посетить более 30 сессий, дискуссий и круглых столов, ознакомиться с 40 профильными брендами, встретиться с настоящими киберспортсменами в зрелищных шоу-матчах и даже поучаствовать в чемпионатах по самым популярным онлайн-играм.

Формат конференции представлен в виде 7 различных "треков", каждый из которых покрывает определенный аспект IT-индустрии, от криптовалюты до социального влияния геймерской культуры. Таким образом, Go Factory и Parimatch дают возможность каждому посетителю выбрать программу, отвечающую индивидуальным целям, будь это саморазвитие, поиск инвесторов и единомышленников или развлечение.

Беттинг-компания Parimatch одна из первых откликнулась на предложение стать партнером фестиваля.

Parimatch стремится быть лидером не только в сфере беттинга, но и IT-индустрии. У нас есть специальная платформа Parimatch Tech, специализирующаяся на развитии инновационных маркетинговых решений с помощью передовых технологий. Мы организовывали хакатоны, где выступали профессионалы из Google и MEGOGO, и конкурсы для молодых разработчиков, лучшие из которых получили работу в компании. Коллаборация с Go Factory станет еще одним шагом к более продвинутому и технологичному будущему Казахстана. Мы всегда рады поддержать подобные инициативы и найти новых единомышленников.Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan

Предстоящий фестиваль станет пилотным проектом, который основатели планируют в дальнейшем вывести на международный уровень. В следующем году Go Factory пройдет в Астане, а после и в других столицах.

Мы приложили много сил на разработку Go Factory и уже реализовали первые активности совместно с Parimatch, а именно наши кибер-юрты. Они вызвали большой интерес и даже похвалу от управляющего подразделения городского акимата за креативное смешение национальных элементов с современными трендами. Мы очень рады работать с Parimatch над нашими общими целями по развитию IT-технологий и киберспорта в Казахстане.Асет Ихсанов

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