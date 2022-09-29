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Токаев предложил вдвое увеличить число шахматных секций

шахматы Казахстан ФИДЕ Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича. Глава Казахстана поздравил Дворковича с недавним переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, главе государства рассказали о проведении Первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ, который собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия такого уровня вносят существенный вклад в развитие шахматного спорта в нашей стране.

По его словам, в Казахстане шахматы пользуются огромной популярностью, особенно среди детей и молодежи. Также он уточнил, что разработана Дорожная карта развития шахмат, планируется запуск масштабного проекта "Шахматы в школе".

У нас действует свыше 7 тысяч секций, но мы должны увеличить это количество как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек. Казахстанские шахматисты успешно выступают на международных соревнованиях. Мы уделяем большое внимание шахматам. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Аркадий Дворкович выразил признательность Токаеву за личную поддержку и популяризацию шахмат в Казахстане. Также он заявил о готовности ФИДЕ поделиться успешным международным опытом внедрения шахмат в школьную программу.

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Фото: akorda.kz

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам долгосрочного сотрудничестве Казахстана и ФИДЕ и обсудили перспективы проведения в нашей стране крупных международных турниров, – говорится в публикации.

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