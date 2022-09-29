Как проект "Отбасы Help" спасает и сохраняет казахстанские семьи

"Отбасы Help" — личный проект руководителя Региональной палаты частных судебных исполнителей Костанайской области Несибели Басеновой. Она рассказала Zakon.kz, с какой целью создан проект фронт-офиса "Семейная терапия" и что сделать, чтобы свести к минимуму число разводов в Казахстане.

Презентация проекта фронт-офиса семейная терапия "Отбасы Help" состоялась в феврале 2021 года.

Несибели Басенова работает практически одна – она и руководитель, и автор проекта. Главная цель проекта – оказание психологической и правовой помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Для меня это очень важно и интересно, потому что я вижу результаты своей работы. Каждая сохраненная пара – это минус одно алиментное дело, – говорит руководитель проекта.

Проект охватывает несколько направлений. Специалисты работают с семейными парами до расторжения брака, то есть те, у кого развод под вопросом, и с теми парами, кто уже находится на грани бракоразводного процесса и их заявление на расторжение брака дошло до суда. А также работают с семьями, которые уже развелись, но там есть шанс воссоединения семьи.

В этом году фронт-офис работает даже активнее, чем в 2021 году. Мы принимаем людей на основание меморандума, который мы заключили с костанайским городским судом – он занимается бракоразводными процессами. В этом году мы задействовали в процессе семейной терапии уже трех судей. Отмечу, что вся работа по проекту ведется на безвозмездной основе. Руководитель проекта Несибели Басенова

Почти за год работы центра "Отбасы Help" посетили около 200 пар, причем примерно 40% семей из общего числа обратившихся за помощью удалось сохранить.

Очень радует, что людям не безразлична собственная семья и что они обращаются за помощью к специалистам. Если говорить о методах поддержки, то в 2021 году мы много времени уделяли частным причинам, по которым распадались семьи. В основном это виды зависимостей у мужчин: алкоголизм, наркомания, игромания. К такой работе я подключаю семейных психологов, врачей-наркологов. Моя задача как специалиста вселить семейным парам веру в то, что временные трудности решаемы, на то они и временные. Важно помнить, что никто кроме двоих – мужчины и женщины – не решит их проблемы. Поэтому необходимо научиться слышать и слушать друг друга. Руководитель проекта Несибели Басенова

По словам, общественницы, зачастую причина разводов наблюдается из-за эгоизма одного из супругов, из-за внутреннего человеческого "Я".

Просто люди разучились говорить между собой, поменялись супружеские роли и появился перекос в переносе обязанностей. Как правило дети, становятся замешены во всех проявлениях конфликтных ситуаций родителей. Дети являются главным счастьем семьи, они укрепляют взаимоотношения взрослых внутри семьи. Ребенок не в коем случае не должен становится свидетелем скандалов между мамой и папой. Любой ребенок это воспринимает болезненно и это все в дальнейшем проявляется на его психике, на его поведение в социуме и влияет на его успеваемость в школе и так далее. Руководитель проекта Несибели Басенова

Сама концепция семейной терапии заключается в том, чтобы сначала познакомится с семьей, затем выявить их проблемы, и только потом сделать выводы и увидеть ситуацию изнутри, которая поможет разобраться и понять, можно ли сохранить эту семью или нет. Мужчина и женщина — это отражение друг друга. Каждая семья обращается за помощью с индивидуальной проблемой.

Семейная терапия "Отбасы Help" работает пока только в Костанае. Видимо потому, что Костанайская область занимает лидирующие позиции по бракоразводным процессам в срезе Казахстана.

Наибольшее количество разводов, по словам Басеновой оформляется на основании решения суда, то есть в случае наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака, наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.

В этом году из 2300 зарегистрированных расторжений брака – 1927 или 83% оформлены по решению суда.

Возвращено без рассмотрения судом 206 исков о разводе, медиация в суде (примирение) - 148 исков, без рассмотрении - в суде оставлено 140 исков, и прекращено -151 исков.

По словам Несибели Заривановны, ей бы хотелось открыть аналогичные центры в каждом регионе Казахстана, но таких единомышленников у женщины пока нет. В качестве пилотного проекта в планах у руководителя региональной палаты ЧСИ по Костанайской области, запустить работу в городе Рудный.

В дальнейших планах проекта привлекать квалифицированных специалистов: психологов, психотерапевтов, адвокатов, медиаторов, кадровых специалистов, представителей различных бизнес и государственных структур.