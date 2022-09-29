В Жамбылской области погиб рабочий "Казфосфата"
Еще трое сотрудников с различными телесными повреждениями доставили в больницу. В момент трагедии они работали внутри здания.
Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района.
По факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК – "Нарушение правил охраны труда".
Инспекция проводит проверку. Назначены экспертизы.
24 августа рабочий погиб на Тенгизе. Работник был найден без признаков жизни на строительной площадке вахтового поселка Оркен. Проводится расследование.
9 августа рабочий погиб на разрезе "Восточный" в Экибастузе. Погибшему электромеханику циклично-поточного вскрышного участка было 42 года. Он скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.