В Жамбылской области погиб рабочий "Казфосфата"

13 сентября в здании предприятия "Казфосфат" обрушилась плита крыши. На месте погиб 58-летний рабочий, сообщает Zakon.kz.

Еще трое сотрудников с различными телесными повреждениями доставили в больницу. В момент трагедии они работали внутри здания.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района.

По факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК – "Нарушение правил охраны труда".

Инспекция проводит проверку. Назначены экспертизы.

24 августа рабочий погиб на Тенгизе. Работник был найден без признаков жизни на строительной площадке вахтового поселка Оркен. Проводится расследование.

9 августа рабочий погиб на разрезе "Восточный" в Экибастузе. Погибшему электромеханику циклично-поточного вскрышного участка было 42 года. Он скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.