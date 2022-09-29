Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинге в СЦК рассказала, кто из казахстанцев и как может приобрести пенсионный аннуитет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мария Хаджиева напомнила, что 12 июля 2022 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, страхового рынка и банковского сектора".

Новацией закона является внедрение совместного супружеского пенсионного аннуитета, который позволяет объединить пенсионные накопления либо супружеской пары, либо близких родственников и назначить каждому из них пожизненные выплаты по индивидуальному графику. На сегодняшний день порядка одного миллиона человек смогут воспользоваться данной опцией. Зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева

В пример она привела супружескую пару 55 лет, где у мужа накоплено более 11 млн тенге, а у жены – 5 млн тенге.