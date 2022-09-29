Как в нашей стране заботятся о сиротах

Уже девять лет в стране функционирует Общественный фонд "АНА ҮЙІ", деятельность которого направлена на постепенное искоренение социального сиротства и уменьшение количества детей, попадающих в детские дома, сообщает Zakon.kz.

Основные направления работы фонда – профилактика социального сиротства, устройство детей в семьи и трансформация интернатов.

Для начала фонд поставил перед собой задачу – насколько это возможно предотвратить отказы от новорожденных. В итоге по всей республике были открыты так называемые "Дома мамы". Сегодня их 21, и достигнутые результаты впечатляют: предотвращено 69% потенциальных отказов от детей в возрасте до 1,5 лет. Почти 6 тыс. женщин получили своевременную адресную социальную помощь фонда, и их малыши остались в семьях.

Работа "Домов мамы" позволила сократить количество детей в интернатах с 10 тыс. в 2013 году до 7 тыс. в 2016-м. Однако полностью проблема сиротства, конечно, не была решена.

Поэтому вторым этапом в 2016 году стало создание Агентства по усыновлению, обеспечивающего профессиональную подготовку и сопровождение приемных семей в Казахстане.

Агентство по усыновлению оказывает содействие кандидатам в приемные родители в устройстве в их семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня Агентство по усыновлению представлено в 16 регионах страны. В 2019 году фонд получил государственную аккредитацию на осуществление своей деятельности.

Результаты работы агентства на сегодняшний день – 14,5 тыс. проконсультированных граждан и 1660 детей, которые обрели семьи.

Говоря конкретно об Алматы, можно отметить, что при содействии агентства 128 детей были устроены в 104 семьи. Консультацию получили 1519 алматинцев, школу приемных родителей посетил 361 человек.

Школа приемных родителей обеспечивает прохождение психологической подготовки к принятию ответственного решения – взять ребенка из детского дома.

Опираясь на международный опыт, фонд пришел к выводу о том, что только в семье несовершеннолетний может полноценно подготовиться к самостоятельной жизни, получить поддержку и модель семейных отношений. Поэтому третьим этапом работы стал запуск программы трансформации интернатов "Балажан". В рамках программы сотрудников переориентируют с содержания воспитанников в учреждении на их подготовку к переходу в семью.

Вместе с тем в ходе работы выявилась трудно устраиваемая категория – дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в 2022 году в пилотном режиме фонд внедрил программу по реабилитации с целью мотивации граждан и поддержки приемных семей, принявших таких ребят.

В рамках пилотного проекта приемным семьям будет оказана поддержка в виде:

оплаты медицинской реабилитации и коррекции детей;

оплаты операбельного лечения детей в случае необходимости;

предоставления адресной финансовой помощи.

Фонд комплексно решает вопрос социального сиротства в стране. Основная его задача – сделать все необходимое, чтобы дать ребенку, оставшемуся без попечения родителей, реализовать свое право жить и воспитываться в семье.