Журналист из Казахстана исполнила мечту и открыла бизнес

Можно ли человеку творчества, который состоялся в своем деле, развернуть жизнь на 180 градусов и стать бизнесменом? Можно. Тому пример – история Галии Шаудырбаевой. Ей новая работа снилась на протяжении многих лет, и в конце концов женщина убедилась, что для огромного желания нет преград.

Как отмечено в телесюжете Первого канала "Евразия", Галия-апай 15 лет проработала на телевидении журналистом. Последние годы переводила известные мировые произведения на казахский язык. Кроме того, она писала стихи к песням. Правда, к каким – не говорит.

Женщина признается: рыба ей снилась каждую ночь. Говорит, такой даже в энциклопедиях нет. И как будто какой-то голос во сне сказал, что нужно действовать. В конце прошлого года Галия-апай арендовала небольшое помещение под кафе. Правда, открыть его все не получалось. Не хватало денег. В итоге начинала с пяти тысяч тенге, которые соседка подарила ей на Новый год.

И потом к племяннику бегу и говорю: "Назарбек, у меня 5900! Давай, поехали за рыбой. А он: "Хорошо". И мы за рыбой поехали, лук купили и всё открыли. В тот день мы удвоили эти деньги. На следующий день опять удвоили, утроили и так и пошло. Галия Шаудырбаева, предприниматель

Лучше продавать людям качество, чем гнаться за количеством, заявляет бизнесвумен.

Она здесь отвечает за то, чтобы было вкусно, а руководит кафе ее племянник. Здесь только три вида рыбы. Больше ничего. Изюминка – в панировке и маринаде. К слову, ингредиенты держат в большом секрете.

Я так хочу, чтобы секрет приготовления нашей рыбы никто не знал. Потому что в будущем хочу развивать этот бизнес. Хочу расшириться. У мечты не должно быть границ, как в государствах. Вот только тогда и можно достичь ее. Галия Шаудырбаева

У Галии Шаудырбаевой уже есть постоянные клиенты. Они верят в то, что все трудности можно преодолеть.

Первым, кто поведал об этой удивительной женщине с мечтой, которая в итоге осуществилась, стал блогер Ренат Ташкинбаев. Молодой человек ведет свой YouTube-канал, где рассказывает о разных уголках нашей страны и, конечно, о людях. Признается, зацепило то, что встретила его сама хозяйка заведения.

В том, что она делает, есть какой-то пример для других. Я думаю, что любой журналист на моем месте понимает. Что это хорошая история. Человек, который может других мотивировать, других научить. Ренат Ташкинбаев, журналист

Ренат говорит: людей с большой мечтой видно издалека. По горящим глазам и огромному желанию ее осуществить. И поэтому о таких людях надо рассказывать.