В Казахстане проверки бизнеса сокращены в 7 раз

На форуме с представителями бизнес-сообщества по итогам реализации поручений главы государства Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о мерах, принимаемых по ограждению предпринимателей от проверок и вовлечения в орбиту уголовного преследования, передает корреспондент Zakon.kz.

Прежде всего, по словам генпрокурора, в стране удалось в семь раз сократить проверки.

Через нашу автоматизированную систему Единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП) ежегодно пресекаем порядка тысячи незаконных проверок. Одновременно мониторим законность наложения адмвзысканий. Только за 1,5 года прокуроры отменили адмштрафы на 1,5 млрд тенге, наложенных на 35 тыс. предпринимателей. Берик Асылов

Глава надзорного органа заявил, что нынешние глобальные вызовы диктуют новые "правила игры" как для государства, так и для предпринимателей.

Берик Асылов отметил, что от всех это потребует совершенно нового уровня взаимодействия. Прежде всего, это касается трех ключевых направлений - ограждения бизнеса от незаконных проверок и сокращения адмбарьеров, пресечения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовную орбиту и цифровизации и автоматизации этих сфер.

По его словам, в рамках поручений главы государства по этим направлениям проводится системная и последовательная работа, и уже достигнут определенный эффект.

Также Берик Асылов сообщил, что 2 сентября 2022 года подписал указание для органов уголовного преследования, которым запрещено возбуждать дела по ряду оснований: на основании заявлений и сообщений, имеющих гражданско-правовой характер; в период действия сроков для обжалования предпринимателями актов проверки, ревизии или аудита уполномоченных госорганов; для расследования фактов получения субъектом бизнеса прибыли в результате экономии, если нет претензий по качеству выполненных работ. Этим же указанием запрещено использовать для начала следствия заключения штатных специалистов-криминалистов силовых органов.

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев добавил, что результаты первого месяца действия указания уже ощутимы.

Защита бизнеса от произвола силовиков заработала. И это необратимый процесс. В четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей. Если до сентября текущего года ежедневно регистрировалось не менее четырех уголовных дел с участием бизнеса, то сейчас - не более одного. Жандос Умиралиев

По его словам, если до указания Агентство финмониторинга в месяц в среднем возбуждало по 150 дел, то на 25 сентября - всего 39 дел, то есть в четыре раза меньше.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прекратили свыше 400 незаконных дел в отношении бизнеса. Для того, чтобы поставить реальный заслон от давления силовиков, Генпрокурор РК Берик Асылов в начале сентября 2022 года подписал указание всем правоохранительным и специальным органам. Он поручил прокурорам проверять возбужденные дела в течение 24 часов, и при выявлении нарушений такие дела будут незамедлительно прекращаться.