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КХЛ отметила прогресс "Барыса" и его игроков

Хоккей Прогресс Клуба Фото: hcbarys.kz
Завершившийся накануне игровой день в Континентальной хоккейной лиге прошел под знаком казахстанского клуба "Барыс", что было отмечено специалистами и экспертами лиги, сообщает Zakon.kz.

В самом начале игрового дня сайт КХЛ представил Топ-10 голов прошедшей недели, по итогам которого на девятом месте оказался гол форварда "Барыса" Кирилла Максимова в ворота "Автомобилиста".

Затем в вечерней программе КХЛ оценил волевую победу "Барыса" над "Спартаком" в Москве – 3:1. И по итогам назвал лучших игроков этого матча, все три звезды достались игрокам столичного клуба.

Первой звездой признан вратарь Юлиус Гудачек, вторая премия отдана форварду Джереми Бракко, который забил гол. Третьей звездой назван нападающий Аркадий Шестаков, в активе которого шайба и пас.

После успеха в Москве казахстанская дружина вышла на второе место в дивизионе Чернышева, уступая только "Сибири". А в турнирной таблице "Востока" столичные хоккеисты 13 очками поднялись на пятую строчку.

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