В Уральске презентовали новый образовательный проект для учителей

Проект "Наука – это интересно!" стартовал с начала 2022 года в Казахстане для учеников и учителей географии, первые семинары которого уже прошли в Астане. Теперь проект, реализуемый "Kazmedia Holding" при поддержке компании "Шеврон", продолжился в Уральске.

В рамках проекта National Geographic Qazaqstan проходит обучение учителей и учеников школ. Напомним, что данные семинары проводятся в рамках поддержки государственного проекта "Читающая школа", инициированного главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Компания "Kazmedia Holding", работающая в сфере издательства и на медиарынке с 2012 года, с 2016 года издает казахскую версию журнала National Geographic, для поддержки государственной инициативы по обеспечению доступности лучших трудов мировой литературы, научных и деловых книг на казахском языке.

Проект "Наука – это интересно!" преследует две основные цели. Первая – расширение доступности качественного научного контента мирового уровня на казахском языке. Для этого компания работает над обеспечением школьных библиотек коллекциями журнала National Geographic на казахском языке. При участии компании "Шеврон" до конца года коллекции журнала будут доставлены во все школы Западно-Казахстанской области и городов Астана и Алматы. Вторая – повышение интереса к науке в обществе. Для этого сейчас проводятся специальные тематические семинары для учителей и учеников.

Все материалы, представленные на сайте журнала, являются научно подтвержденной и доказанной, защищенной авторским правом формой интеллектуальной собственности. Поэтому, в рамках семинаров тренеры подробно объясняют, как использовать международные научные ресурсы в процессе обучения, как повысить интерес учеников к науке, а также как правильно использовать эти ресурсы для подготовки научных проектов.

Мы пригласили на семинар учителей географии, но пользоваться научными данными могут и учителя биологии, физики, химии, казахского и английского языков. Каждый из них найдет нужную для того или иного урока информацию, а мы поможем учителям и детям эффективно использовать ресурсы журнала National Geographic. Представитель National Geographic Qazaqstan, координатор проекта Канат Абашов

Тренеры проекта National Geographic Qazaqstan Динара Сагадатова и Танат Кисиков подробно объяснили учителям, как пользоваться платформой научно-познавательного журнала, какие можно использовать методы работы на уроках, как находить необходимые темы для разных возрастных групп детей. В следующем году при успешной реализации проекта будут подключены все города Казахстана. Для учителей и школьников это отличная возможность расширить свои знания, использовать научные данные для углубленного изучения школьной программы, а также в рамках проекта будет пополнен библиотечный фонд школ новой научно-познавательной литературой на казахском языке.

Семинар для учителей географии собрал около 50 преподавателей со всех школ города Уральск, на второй день в работе семинара приняли участие учащиеся 7 классов городских школ.