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Доллар подешевел на торгах 29 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,89 тенге, снизившись на 2,03 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 8,23 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 66,49 тенге (+0,17).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 457,42 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – по 455-462 тенге, российские рубли – по 7,25-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent понизилась на 0,52% и составила 88,86 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь снизилась на 0,57%, до 81,71 доллара за баррель.

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