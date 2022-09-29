В Казахстане стартовали продажи обновленной модели семейного кроссовера JAC S3 Pro

В Казахстане прошла презентация обновленной модели JAC S3 Pro. Мероприятие прошло под открытым солнечным небом в Алматинской области в формате пикника, на который были приглашены автовладельцы моделей JAC со своими семьями.

Семья JAC, так называют участники свой клуб автовладельцев – это один из самых крупных и самых организованных автоклубов страны. Сегодня автоклуб насчитывает уже более 250 фанатов бренда по всей стране. Автовладельцы приехали на своих автомобилях JAC, чтобы поприветствовать обновленный семейный кроссовер JAC S3 Pro. Гостям мероприятия удалось лицезреть во всей красе горы Заилийского Алатау и закат, который придал особую атмосферу презентации автомобиля.

Фото: JAC

Модель JAC S3 Pro – это рестайлинговая версия уже узнаваемой на казахстанском рынке модели S3, благодаря компактным размерам кроссовера, экономичности двигателя 1,5 л, доступной стоимости и качеству сервисного обслуживания. Новая модель S3 Pro воплощает в себе совершенно новую линейку продуктов JAC, отражает новейшую концепцию дизайна и стиль, а также отличается высочайшим качеством исполнения. Экстерьер обновленного автомобиля излучает спокойную уверенность, готовность покорять городские дороги и ближнее бездорожье. Теперь автомобиль имеет двухуровневую оптику и полностью обновленную решетку радиатора, которая стала менее "хромированной". Приятная матовая текстура решетки подчеркнута легкими хромовыми акцентами, придающими автомобилю современный вид.

В целом, модель позиционируют именно как семейный кроссовер, благодаря вместимости багажника в 500 л, удобству вождения и безопасности. Кроссовер придерживается традиционных решений, которые основываются на немецких стандартах качества VDA (Германской ассоциации автомобильной промышленности Германии) и оснащен шестью подушками безопасности: двумя фронтальными и боковыми. Все это обеспечивает особый уровень практичности и безопасности.

Фото: JAC

Что касается интерьера, то основные изменения произошли в дизайне центральной консоли. Полностью обновленная мультимедийная система представляет из себя 10,2-дюймовый сенсорный дисплей. Система имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

JAC S3 Pro в Казахстане будет представлена в двух комплектациях LUXURY и INTELLIGENT, четырех цветах и с широким набором опций, таких как: шесть подушек безопасности, ESP, передние и задние парковочные датчики, камера заднего вида, ассистент помощи при подъеме, функция задержки выключения света (больше известна как "проведи-меня-домой"), а также круиз- и климат-контроль. Цена на семейный кроссовер начинается от 10 млн 280 тыс. тенге. Все комплектации новой модели и цены можно посмотреть на сайте jac-motors.kz.

Продажи уже стартовали во всех дилерских центрах JAC в 17 городах Казахстана. Контакты и адреса дилеров можно также найти на сайте jac-motors.kz. За последними новостями в мире JAC следите в официальном аккаунте @jac.qazaqstan.