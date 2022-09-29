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Казахстанского певца осудили за вождение в наркотическом опьянении

суд водитель музыкант Фото: Zakon.kz
В Алматы солиста музыкальной группы приговорили к лишению свободы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, также водитель пожизненно лишен прав на вождение.

Согласно данным городской полиции, музыканта уже задерживали за вождение в нетрезвом состоянии в сентябре 2021 года. Тогда, как уточнили в ведомстве, приговором суда его лишили прав на семь лет и арестовали на 15 суток.

Несмотря на это, по словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, 6 августа 2022 года гражданин снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

При медицинском освидетельствовании у него было выявлено наркотическое опьянение. В этот же день было зарегистрировано уголовное дело и водителя взяли под стражу.Олжас Шарипов

28 сентября приговором Бостандыкского суда музыкант признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 346 ч. 1 УК РК.

В пресс-службе уточнили, что его приговорили к одному году лишения свободы с пожизненным лишением прав управления.

Также сказано, что отбывать наказание он будет в местах лишения свободы минимальной безопасности.

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