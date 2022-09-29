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Впервые за 24 года проведена модернизация столовых в филиалах ТОО "Казфосфат"

столовая изменения Фото: ТОО "Казфосфат"
В 2022 году ТОО "Казфосфат" провело модернизацию и запустило пять столовых в горно-перерабатывающем комплексе "Каратау" в городе Жанатас Сарысуского района и горно-перерабатывающем комплексе "Чулактау" в городе Каратау Таласского района.

Все столовые оснащены современным кухонным оборудованием и инвентарем общественного питания.

Благодаря проведенной работе с 3 августа 2022 года бесплатным качественным питанием обеспечено до 1,4 тыс. заводчан в сутки. Необходимо отметить, что мероприятия по обеспечению бесплатным питанием не проводились в этих филиалах компании за последние 24 года. На ремонт и на новое оборудование столовых компания выделила порядка 135 млн тенге в текущем году.

столовая изменения

Фото: ТОО "Казфосфат"

С прошлого года товарищество обеспечивает питанием 3,5 тыс. сотрудников, работающих на заводах в городе Таразе. На сегодня компания обеспечивает бесплатным питанием порядка 5 тыс. сотрудников. На обеспечение ежегодного бесплатного питания ТОО "Казфосфат" выделяет более 1 млрд тенге.

столовая изменения

Фото: ТОО "Казфосфат"

Безусловно, вся проделанная работа положительно сказывается на настроении сотрудников и на репутации компании. Уже есть определенные результаты за столь короткое время. Как отметили в компании, руководство стремится к формированию доверительных отношений в коллективе и в обществе, а это серьезная и трудоемкая работа.

столовая изменения

Фото: ТОО "Казфосфат"

Стоит добавить, что по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева ежегодно увеличивается заработная плата сотрудников ТОО "Казфосфат". Только в этом году зарплата повысилась на 20%.

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