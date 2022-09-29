В Петропавловске открыли зал ученого-археолога Виктора Зайберта

Церемония открытия персонального зала, посвященного доктору исторических наук, ученому, открывшему ботайскую культуру, прошла в музее истории Kozybayev University.

В мероприятии приняли участие представители вуза, а также родные, коллеги и друзья выдающегося ученого. 30 сентября 2022 года доктору исторических наук, профессору археологии, члену-корреспонденту Академии социальных наук РК Виктору Федоровичу Зайберту исполнилось бы 75 лет.

Фото: Талгат Танибаев

Именно к этой дате и приурочено открытие зала археологии выдающегося ученого. В экспозиции представлены экспонаты, предоставленные близкими и коллегами ученого. Выступая с поздравительным словом, советник председателя правления — ректора Kozybayev University Акмарал Ибраева отметила, что Виктора Федоровича помнят как уникального ученого, известного не только в Казахстане, но и на мировом уровне. Научное наследие Виктора Федоровича навеки останется потомкам. Именно он впервые ввел термин "степная цивилизация", который мы повсеместно используем. Ботайская культура доказала всему миру, что истоки цивилизации лежат именно на нашей земле. Он всегда говорил: "Я — немецкий сын казахского народа". Это дорогого стоит. Это говорит о его честности, искренности, гражданственности. Он всегда был с нами, уважал нашу культуру и всю свою жизнь трудился на пользу нашей науки и нашей страны. Его труд неоценим, – убеждена Акмарал Ибраева.

Супруга Виктора Зайберта Галина Ивановна и брат Юрий Федорович выразили благодарность руководству вуза за создание зала, посвященного ученому.

Фото: Талгат Танибаев

В зале Виктора Зайберта собраны фото- и видеоматериалы, научные труды и личные вещи ученого, в которых он работал в экспедициях и на раскопках, фотоаппарат и гитара, на которой ученый играл в свободное от работы время. Также в экспозиции представлена копия дипломной работы Виктора Федоровича, а также множество книг под его авторством.

Как отмечают сотрудники музея, в создании зала большую роль сыграли супруга Виктора Федоровича Галина Ивановна, а также его коллега, кандидат исторических наук Анатолий Плешаков. Виктор Федорович Зайберт – автор сенсационного археологического открытия ботайской культуры.

Фото: Талгат Танибаев

Его научное наследие широко известно в мировой и отечественной исторической науке. В 1969 году он окончил исторический факультет Петропавловского педагогического института. С 1969 года работал в отделе археологии Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. С 1972 года возглавлял Северо-Казахстанскую археологическую экспедицию, проводившую научные исследования в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях. С 1976 по 1998 год работал в СКГУ преподавателем, заведующим кафедрой всеобщей истории и археологии, деканом историко-филологического факультета, проректором по науке и внешним связям.

Фото: Талгат Танибаев

Наряду с преподавательской работой Виктор Федорович был директором научного центра археологии и культурогенеза "Кокше", руководителем учебно-научного центра археологии и этнологии СКГУ им. М. Козыбаева, руководителем Кокшетауской археологической экспедиции. Большая работа была проведена им по созданию сакральной карты Казахстана.

Ученый оставил богатейшее научное наследие и учеников, которые будут продолжать дело своего наставника.

Артём Чумаков