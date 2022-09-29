На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут временный пункт мобилизации

В ближайшие дни под Астраханью на границе между Казахстаном и Россией планируют развернуть временный пункт частичной мобилизации, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области, на кoнтрольно-пропускном пункте "Караузек", где будет развернут временный пункт частичной мобилизации, мужчинам пpизывного возраста, не имеющим отсрочки, будут вручать повестки.

Отмечается, что на этом казахстанском КПП – основном пункте прoпуска автотрaнспорта в РК – образовалась мнoгокилометровая oчередь из желающих выeхать из России. Среди них, как отметили в пресс-службе главы региона, много мyжчин пpизывного возраста.

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации. После этого многие граждане России начали покидать страну. Километровые очереди, в частности, образовались на границах России с Казахстаном, Арменией, Узбекистаном.

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После объявления о частичной мобилизации в России прошли акции протеста. Несогласные с частичной мобилизацией вышли на центральные площади в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Твери, Воронеже, а также на Урале и Дальнем Востоке. Как минимум в 30 российских городах прошли задержания.

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23 сентября в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что скопление транспортных средств наблюдается на четырех автомобильных пунктах пропуска из имеющихся 30. При этом в КНБ отметили, что все автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме, и заверили, что ситуация находится на особом контроле.

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В этот же день в МВД РК заявили, что органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Также в ведомстве напомнили, что в Казахстане разрешенный срок пребывания иммигрантов для граждан стран ЕАЭС – 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК.

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Наибольшее скопление автомашин из России, как уточнили в Комитете госдоходов Минфина РК, зафиксировано в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

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27 сентября, выступая перед общественностью Туркестанской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь. При этом глава государства отметил, что они не получат никаких преференций.

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В этот же день глава МВД РК Марат Ахметжанов ответил на вопрос журналистов о выдаче властям России граждан, выехавших после 21 сентября. По его словам, в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных парламентами Казахстана и России, вопросы выдачи рассматриваются в рамках уголовного законодательства.

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29 сентября сообщалось, что граждане России несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом. Таким образом россияне благодарят казахстанцев за радушный прием и помощь в трудное для них время.

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По данным МВД РК, по состоянию на 28 сентября в Казахстан въехали 100 тыс. россиян, из которых 65% уже выехали из республики. В ведомстве отметили, что число граждан России, прибывающих в Казахстан, растет ежедневно.