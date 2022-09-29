Финляндия закрывает границы для российских туристов

Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов с 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Туристские визы россиян аннулируют. Россияне с финской визой не смогут въехать в Евросоюз через другие страны союза, пишет Helsingin Sanomat.

Однако будут и исключения. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

Финляндия была единственной страной ЕС, с которой у России была открытая сухопутная граница.

Ранее в сентябре для россиян ограничили въезд Латвия, Литва, Эстония и Польша, Еврокомиссия отменила упрощенное получение виз.