В Минфине рассказали, сколько казахстанцев сдают квартиры легально

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в СЦК рассказал, что существует несколько вариантов легальной сдачи в аренду жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в первом случае нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Таких более 84 тыс. по стране, они сдают через упрощенную декларацию и патент. Во время пандемии было принято решение, что данная категория освобождается от налогообложения. На протяжении трех лет они не уплачивают налоги, но со следующего года они должны будут платить налоги. Ержан Биржанов

Второй способ - уплата через единый совокупный платеж. Как отметил вице-министр, в этом случае не требуется регистрация в качестве ИП. Единственное требование – до начала отчетного месяца нужно заплатить 1 МРП, если жилье сдается в областном центре или крупных городах, и 0,5 МРП - если на районном уровне.

Таким способом жилье свое сдают более 120 тыс. человек.

Третий способ касается физлиц.

Это могут быть и госслужащие и военнослужащие, когда их доход со сдачи аренды приравнивается к имущественному доходу. Он может декларировать этот доход по истечении года, и уплачивать 10% от аренды сумм. Таких около 2 тыс. человек. Ержан Биржанов

Как отметил вице-министр, имеется договоренность с МВД, что в рамках миграционной проверки, они полученные данные по квартирам передают Минфину. Далее эти данные планируется передавать в региональные Департаменты госдоходов.

Они обрабатывают эту информацию и выставляют извещения лицам, что им необходимо декларировать эти доходы. Ержан Биржанов

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