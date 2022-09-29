Теолог: в Казахстане идет активная борьба с радикальной идеологией

Уходящий месяц выдался плодотворным для Общественного фонда "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр Aqniet". Коллективу удалось максимально реализовать все намеченные планы и мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких мероприятий стало участие центра в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в столице Казахстана – Астане 14-15 сентября 2022 года.

Большой интерес вызывало у участников и гостей астанинского форума выступление теолога-консультанта Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet Нуржана Стамбакиева. Спикер сделал подробную презентацию о проведенной Комитетом национальной безопасности и правоохранительными органами уникальной гуманитарной операции "Жусан", в ходе которой удалось вернуть на родину попавших в Сирию и Ирак казахстанцев, многих их них – с семьями и детьми.

Как известно, данная операция была проведена в несколько этапов с 9 января 2019 года по 4 февраля 2021 года.

– В результате из зон террористической активности были возвращены 607 казахстанских граждан. Из них мужчин – 37, женщин – 157, детей – 413, в том числе 34 сироты, – отметил теолог. – При прибытии в Казахстан все репатрианты были помещены в специальную организационную карантинную зону в городе Актау Мангистауской области, где было проведено полное медицинское обследование. По необходимости им оказывали лечение.

У прибывших наших граждан были восстановлены все документы. Там же, в карантинной зоне, проводилась идеологическая реабилитация. Были приглашены лучшие теологи и социологи страны, и с тех пор нашим гражданам и их детям оказывается необходимая психологическая помощь. Теолог-консультант Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet Нуржан Стамбакиев

Общественный фонд Aqniet с первых дней беспрерывно ведет большую планомерную работу по реабилитации репатриантов. За годы своего существования реабилитационный центр наработал немалый практический опыт в профилактике религиозного экстремизма. Данная проблема имеет весьма сложную природу, поэтому для ее решения следует применять комплексный подход, считает эксперт.

В исправлении и реабилитации религиозных радикалов необходимо воздействовать на них с различных позиций, комплексно. Это и теологическая помощь, и переосмысление религиозных убеждений, и психологическое диагностирование и коррекция, воспитательное воздействие, и меры социальной поддержки, воспитание чувства патриотизма. Теолог-консультант Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet Нуржан Стамбакиев

Для реализации этих задач в центре Aqniet задействованы 18 региональных представительств. Каждое из них имеет свои офисы в регионах, оснащенные необходимым оборудованием, аудиториями для проведения лекций, кабинетами для индивидуальных бесед и учебно-просветительскими материалами.

– В результате анализа работы с асоциальными объектами, среди которых были приверженцы идеологии терроризма и религиозного экстремизма, сторонники деструктивных нетрадиционных течений, а также лица, пострадавшие от радикального влияния, возникла необходимость создания психологической службы, – подчеркнул теолог. – Так, открыв в 2019 году специальную психологическую службу, фонд Aqniet сделал акцент на изучение психологических компонентов как процесса радикализации, так и дерадикализации. Психологи реабилитационного центра систематически проводят индивидуальные беседы с осужденными верующими, чтобы выяснить, почему обычные люди без криминального прошлого совершают насилие во имя религии.

Работа психологов разделена по регионам, консультация проводится как офлайн, так и в онлайн. В головном офисе фонда создана аналитическая служба, которая ведет анализ проделанной работы, а также занимается размещением материалов в интернете и мониторингом работы представительств центра в регионах, которые тесно работают с департаментами уголовно-исполнительной системы на местах.

Опыт работы Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet вызвал большой интерес у участников Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Так, их вниманию была предоставлена информация об индивидуальных, общетеологических и психологических консультациях и лекциях сотрудников центра с осужденными по уголовным статьям, предусматривающим религиозный экстремизм и терроризм.

С увеличением масштаба деятельности фонда созданы его официальные страницы в соцсетях Facebook, Instagram и на канале YouTube. На этих официальных интернет-площадках эффективно и активно ведется пропаганда традиционного ислама, выкладываются контрпропагандистские материалы и тем самым формируется идеологический иммунитет среди населения против религиозного экстремизма и терроризма, а также нетрадиционных деструктивных течений.

Что касается работы с гражданами, возвращенными на родину в ходе гуманитарной операции "Жусан", то специалисты фонда проводили ее в реабилитационном лагере "Фламинго" под Актау.

В целом реабилитационная работа проходила в соответствии со стандартом оказания социальных услуг и включала комплекс таких мероприятий, как восстановление правового статуса, социально-бытовые и социально-медицинские услуги, психологическое, образовательное консультирование с нацеленностью на трудоустройство, социально-экономические и социально-культурные услуги. Дальнейшая работа по реабилитации велась по месту жительства прибывших граждан Казахстана с привлечением психологов, психотерапевтов, теологов, медработников, социальных работников, юристов, религиоведов, а также узкоспециализированных экспертов в области детской и женской психологии. Теолог-консультант Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet Нуржан Стамбакиев

В настоящее время в фонде Aqniet на постоянной основе ведутся профилактические работы с репатриантами. Сюда входят теологические лекции, психологические тренинги и консультации, помощь в профориентации и социализации, а также социальная помощь.

Специалисты центра Aqniet уделяют большое внимание не только осужденным за религиозный экстремизм, но и социальной реинтеграции их семей, которые, как и родственники осужденных радикалов, рискуют оказаться быть отвергнутыми обществом.

Ключевые вопросы этой работы заключаются в оказании психологической помощи женам и детям осужденных верующих. Первоочередная задача такой работы заключается в том, чтобы радикализация не превратилась в проблему поколения по принципу "от отца к детям". Нередки случаи, когда осужденные радикалы пытаются внушить женам и детям свои радикальные взгляды, поэтому теологи и психологи фонда ведут большую работу с верующими женщинами, организовывают консультации и многое другое. Теолог-консультант Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet Нуржан Стамбакиев

Наряду с индивидуальной работой в фонде проводятся широкомасштабные общепрофилактические мероприятия по религиозному просвещению населения, пропаганде толерантности, веротерпимости, по разъяснению преимуществ многокультурного общества.

– Данные превентивные меры для группы риска являются приоритетными в нашей работе, – говорит теолог. – Нам необходимо постоянно заниматься предупреждением болезни религиозного экстремизма и вырабатывать иммунитет у граждан. Важным сейчас является то, что все наши репатрианты находятся на постоянном контакте. Кроме того, ведется мониторинг медиапространства на предмет деструктивной идеологической информации и соответствующая контрпропаганда.

С другой стороны, в плане недопущения распространения деструктивных элементов, в реабилитационном центре идет тесное сотрудничество с представительствами духовенства и здесь на первом плане – превентивная работа с гражданами, которые не хотят попасть под влияние радикальных течений.

Для реабилитации задействовано большое количество ведомств, заключены меморандумы для эффективной координации усилий, постоянно проводятся супервизии для сотрудников правоохранительных и исполнительных органов.

Говоря об этом, спикер подчеркнул, что, как показала практика, итоговым результатом идеологического разубеждения религиозного радикала через комплексное воздействие на него со всех указанных выше позиций является полный его отказ от экстремистских воззрений, отчуждения от общества, восстановление социальных связей, стремление к нормальной полноценной жизнедеятельности, трудоустройство, поступление на учебу, поддержание семейных отношений, укрепление чувства патриотизма.

Анализ реабилитационной работы, а также индивидуально-профилактических и разъяснительных мероприятий, реализуемых фондом Aqniet, позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, на современном этапе во всех странах мира терроризм относится к числу наиболее опасных, трудно прогнозируемых явлений. Идеология терроризма и экстремизма не признает границ. Разумеется, этот процесс регулируется заинтересованными силами в лице международных террористических организаций.

Вопросы борьбы с этими явлениями – задача не только силовых структур. Создание Общественного фонда Aqniet указывает на дальновидность властей Казахстана, которые начали собственную программу дерадикализации. В этом аспекте стратегия работы специалистов реабилитационного центра постоянно совершенствуется.

Работая в тандеме, психологи и теологи выявили ряд положительных сдвигов, которые во многих случаях имели место в ходе курса работы с объектами реабилитации и заключались в следующем. У объектов происходит переосмысление собственной самооценки. Они понимают, что были неправы в своих религиозных заблуждениях и поступках. У них формируется доверительное отношение к теологам. Происходят идеологические сравнения, осознание того, что они неверно толковали ключевые религиозные вопросы. Теолог-консультант Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet Нуржан Стамбакиев

В целом в своей деятельности реабилитационный центр Aqniet стремится к тому, чтобы оступившийся на каком-то этапе человек вновь влился в общество, осознал ошибочность своей позиции и вернулся к здоровому во всех отношениях образу жизни.

По статистике на сегодняшний день в Казахстане проживают представители более 100 национальностей и этносов, функционируют около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.