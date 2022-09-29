Пыльная буря, пожарная опасность и гололедица ожидаются в 5 регионах Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в пяти регионах страны из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области, 15-20 м/с, днем на горных перевалах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в Туркестане ожидается пыльная буря, ветер восточный, с порывами до 15-20 м/с. РГП "Казгидромет"

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области, а также ночью и утром в Петропавловске ожидается туман.

В Кызылординской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, восточный в центре области, 15-20 м/с. В регионе и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Абайской области ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в центре и на юге области с порывами до 20 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области – туман. Ветер северо-восточный, на востоке до 15-20 м/с. Порывы могут достигать 25 м/с.