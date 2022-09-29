Как отметят День пожилых людей в Астане

1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. В честь этого праздника столичные учреждения культуры, образования, спорта проводят множество мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта столичного акимата, с 20 по 29 сентября в социальных сетях проводится челлендж с роликами, где дети поздравляют своих бабушек и дедушек.

В течение этой недели районные акиматы развозят продуктовые корзины одиноко проживающим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

29 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ондирис" в честь Дня пожилых пройдут состязания по тогызкумалак, шахматам, шашкам, настольному теннису среди активных пенсионеров.

Централизованная библиотечная система города также не осталась в стороне. 29 сентября в 12:00 в детской библиотеке №5 организуют беби-шоу "Старость нужно уважать", 30 сентября в 15:00 в детской библиотеке №2 – вечер-встречу "Возраст осени прекрасный".

30 сентября акцию "Адреса заботы" в рамках проекта "Школа волонтеров" проведет КГУ "Астана жастары". В этот день волонтеры посетят одиноко проживающих пожилых астанчан и вручат им продуктовые корзины.

В честь праздника во всех школах и детских садах проводятся классные часы и открытые уроки о бережном отношении к старшему поколению.

В последний день сентября среди виновников торжества проведут конкурс услугополучателей по курсам кройки и шитья "Джинсовый рай".

В этот же день в актовом зале Центра социального обслуживания "Қамқор" состоится концерт "Золотые россыпи".

В 12:00 1 октября Государственный театр танца "Наз" приглашает на благотворительный концерт "Қариялар – халық қазынасы".

В 18:00 3 октября в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева в честь праздника и 35-летия со дня образования ветеранской организации состоится концерт "Ардагерлер ұйымының шежіресі/Летопись ветеранского движения".

В праздничной программе октября, приуроченной ко Дню пожилых людей, также традиционный спортивный фестиваль по шахматам, городской открытый турнир по тогызкумалак и многие другие мероприятия.