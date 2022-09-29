СМИ опубликовали свидетельство о смерти Елизаветы II

Свидетельство о смерти покойной королевы подписала ее дочь – принцесса Анна, которая была с матерью в ее последние сутки, сообщает Zakon.kz.

Королева Елизавета II скончалась от естественных причин 8 сентября в 15:10. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, которое опубликовало британское издание The Telegraph.

Смерть покойной королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября 2022 года и теперь свидетельство об этом является достоянием общественности.

Фото: The Telegraph

Данные сертификата подтверждают, что некоторые из близких родственников королевы все еще находились в пути в Балморал, когда она скончалась.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее сын Чарльз. Он взял себе имя Карл III.