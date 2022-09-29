Финляндия закроет россиянам въезд по "пандемийной" схеме

По оценкам финского МИД, приграничный трафик на границе с Россией упадет примерно на 50% от текущего уровня. В последние дни через сухопутную границу с РФ ежедневно пересекало 4-5 тыс. граждан России, сообщает Zakon.kz.

Правительство Финляндии приняло решение о значительном ограничении прибытия российских туристов. Как рассказал министр иностранных дел Пекка Хаависто, ограничения вступят в силу с 30 сентября и будут действовать до особого распоряжения, сообщает АТОР.

Решение в принципе направлено на то, чтобы полностью прекратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит через Финляндию. Пекка Хаависто

По его словам, въезд российских туристов в страну ставит под угрозу международные отношения Финляндии.

По новым правилам поездки в Финляндию или через Финляндию в другие страны с целью туризма будут невозможны.

Въезд по туристической визе будет разрешен только по "существенным причинам". Их список аналогичен тем, что действовал в период пандемийных ограничений и закрытия сухопутной границы.

Так, въехать смогут члены семей граждан Финляндии и граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии; члены семьи граждан государства – члена ЕС, сотрудники транспортной отрасли, деловые путешественники, собственники недвижимости, прибывающие по делам бизнеса, учебы или на лечение, сотрудники дипломатических и консульских представительств, а также по особым веским личным причинам. Например, участие в похоронах близкого родственника, тяжелая болезнь близкого родственника.

"Просто туристов" больше не пустят. Более того, россиян ждут собеседования на пограничном контроле: каждый случай будет рассматривается в индивидуальном порядке.

Возвращение в Россию через Финляндию разрешено. Однако в будущем российские туристы не смогут въехать в Финляндию через другие страны, например, самолетом. Переговоры об этом с авиакомпаниями ведутся.