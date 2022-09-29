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Посольство Италии посоветовало своим гражданам уезжать из России

Посольство Италии рекомендовало гражданам уезжать из России Фото: pixabay
Посольство Италии в Москве рекомендовало своим соотечественникам покинуть Россию, если в их пребывании в стране нет необходимости, сообщает Zakon.kz.

Дипломаты указывают на "последние развития событий на международной арене" и растущие сложности с воздушным и автомобильным сообщением с Россией, сообщает РБК.

В частности, отмечает дипмиссия, наблюдаются "головокружительный рост" стоимости авиабилетов, а также длинные очереди на границе с соседними с Россией странами.

Накануне с аналогичным призывом к американцам обратилось посольство США.

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Россия Италия
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